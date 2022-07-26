Fed'in faizi yüzde 4 seviyelerine çıkarması bekleniyor

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceği tahmin edilirken, eylül toplantısında bankanın yüzde 51 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 40 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor.

Piyasalarda, bankanın politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 3,5-4,00 seviyelerine çıkarması öngörülüyor.

''Toplantıda, bilanço küçültmenin de belirlenen takvime göre devam edeceğinin belirtilebilir''

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy, konuya ilişkin olarak AA muhabirine yaptığı değerlendirmede Fed'in faizleri 75 baz puan artıracağı öngörüsünde bulundu.

Toplantıda, enflasyonu düşürmenin en önemli öncelik olduğunun vurgulanacağını dile getiren Levy, bilanço küçültmenin de belirlenen takvime göre devam edeceğinin belirtilebileceğini aktardı.

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FWD Bonds'un Başekonomisti Chris Rupkey de piyasaların haftalardır 75 baz puanlık bir artırımı düşündüğünü ve ani bir değişiklik beklemediğini belirterek, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Fed toplantısından önce 50 baz puanlık artırım fikrini ortaya atan en son banka olduğunu dile getirdi.

Fed'in agresif artışlarla faiz oranlarını nötr denilen seviyelere çıkardığını söyleyen Rupkey, ''İlerde kıvılcım çıkaracak aksiyonlara daha az ihtiyaç olacak gibi gözüküyor." dedi.

Rupkey, işten çıkarmalar ve konut satışları gibi erken uyarı niteliğindeki bazı ekonomik göstergelerden ekonominin yavaşladığına dair belirsiz işaretler olduğunu dile getirerek, bu nedenle Fed'in enflasyon mücadelesinde yılın başında olduğundan daha az geride kaldığını kaydetti.

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Parasal sıkılaşmada daha ölçülü bir yaklaşıma geçme zamanının geldiğini belirten Rupkey, bu durumda eylülde 50 baz puan, kasımda 25 baz puan ve aralıkta 25 baz puan anlamına gelecek olan, yılsonuna kadar faiz oranlarını yüzde 3,5'e çekme yönündeki tahminin korunabileceğini ifade etti.

"Fed'in enflasyondaki kalıcılığı hala hafife alıyor"

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, Fed'in temmuz toplantısında 75 baz puanlık artışa gidebileceğini aktardı.

Fed'in politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltebileceğini dile getiren Marey, "Ancak, Fed'in enflasyondaki kalıcılığı hâlâ hafife aldığını ve ABD'de bir ücret-fiyat sarmalının başladığını henüz kabul etmediğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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