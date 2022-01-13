Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı İSKİnin KDV farkı açıklaması gerçeği yansıtmıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı: İSKİ'nin KDV farkı açıklaması gerçeği yansıtmıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İSKİ) gün içerisinde yaptığı "Faturalara yansıtılan KDV farkı hakkında açıklama" duyurusuna ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Bakanlığın açıklamasında "İSKİ'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bugün yapılan 'Faturalara yansıtılan KDV farkı hakkında açıklama' duyurusunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

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Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı: İSKİnin KDV farkı açıklaması gerçeği yansıtmıyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İSKİ) internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bugün yapılan "Faturalara yansıtılan KDV farkı hakkında açıklama" duyurusunda yer alan hususların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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"İSKİ'YE ÖZGÜ BİR UYGULAMA BULUNMUYOR"

Bakanlığın Twitter hesabına yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "İSKİ'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bugün yapılan 'Faturalara yansıtılan KDV farkı hakkında açıklama' duyurusunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin mevzuat hükümleri öteden beri mükellefler arasında ayrım yapmaksızın uygulanmakta olup ilgili mevzuat kapsamında İSKİ'ye özgü bir uygulama bulunmamaktadır."
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