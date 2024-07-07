İhracata kalaşnikof katkısı

Türkiye, savunma sanayiinde 185 ülkeye 230 çeşit ürün satarak 5,5 milyar dolar gelir elde ederken, yerli silah firmaları da ihracatta gözünü zirveye dikti. Küresel çapta faaliyet gösteren Özyurt Silah Sanayi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Özyurt, aralarında Türkiye’nin ilk yerli Kalaşnikof tüfeğinin de olduğu 5 yüksek kalitede silah ürettiklerini belirtti.

Serdar Özyurt

KÜRESEL ÇAPTA TEDARİKÇİ

Bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan Özyurt, "13 yıldır faaliyet gösterdiğimiz savunma sanayiinde ürettiğimiz silahlar arasında Türkiye’nin ilk AK (otomatik keleş) tabanlı 7.62x39 kalibre piyade tüfeği, 9.19 tabanca, 308 ve 309 keskin nişancı tüfeği var. Yalnızca üretimle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda dünya çapında tedarikçi olarak da hizmet sunuyoruz" diye konuştu.

Azerbaycan ile ABD gibi stratejik dost ve müttefik ülkelere yüksek kaliteli silah ve mühimmat tedariki sağladıklarını anlatan Özyurt, şunları kaydetti:

1,5 MİLYAR $'LIK ANLAŞMA

"Bunun yanı sıra, Avrupa'da İspanya ve Orta Doğu'da Suudi Arabistan gibi pek çok ülkenin silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bugüne kadar müttefik ülkelerle yapmış olduğumuz anlaşmaların toplam bedeli yaklaşık 1.5 milyar dolara ulaştı. Firmamızın yıllık cirosu ise 2-3 milyar TL arasında değişiyor. Silah sanayiinde millileşme çok önemli ve stratejik bir husus. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedef doğrultusunda yerli savunma sanayiini zirveye taşıyacağız.” Özyurt, önceliklerinin para kazanmak değil, her zaman terörle mücadele olduğunu vurguladı.

Hatay yatırımla kalkınacak

6 Şubat 2023 depremlerinde büyük hasar gören memleketi Hatay’a da savunma sanayii yatırımları yapmak için kolları sıvadıkları bilgisini veren Özyurt Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Özyurt, “Bölgede şu an insan kaynağı çok sıkıntılı. İstihdam edecek personel eksikliği var. Bu sıkıntıyı aşar aşmaz Hatay’da yatırımlarımızı hayata geçirerek kalkınmayı hızlandıracağız” açıklamasını yaptı.







