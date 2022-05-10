İhracatın kilogramı 1.5 dolara dayandı

Türkiye’nin ihracattaki başarısı sadece miktar bazında değil, kilogram birim fiyatlarında da dikkat çekiyor. Nisan sonu itibariyle 240,1 milyar doları bulan 12 aylık ihracat başarısında katma değerli ürünlerin büyük etkisi var. İki yıl önce 1 dolar seviyesine kadar gerileyen ihracatın ortalama kilogram değeri 1,5 dolara yaklaştı.

AYLIK MİKTAR 16.2 MİLYON TONA ÇIKTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; 2021’in sonu itibariyle 1,2 dolar olan ihracatın kilogram değeri, Nisan sonu itibariyle 1,44 dolara yükseldi İhracat kilogram fiyatında pozitif ivme nisan ayındaki rakamlara da yansıdı. Geçen ay Türkiye’nin miktar bazında ihracatı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 4 artarak 16,2 milyon ton olarak gerçekleşti. Birim ihracat değeri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 1,44 dolara yükseldi. 2010 yılında 1,2 dolar, 2012’de 1,4 dolar olan ihracatın ortalama birim değeri 2014’te 1,59 doları gördükten sonra düşüş trendine girmiş ve 2016’da 1,35 dolara, 2018’de 1,39 dolara 2020 yılında ise 1,09 dolara kadar gerilemişti.

HAZIR GİYİMDE 15 DOLARI AŞTI

Artış bazı sektörlerde yüzde 50’yi aştı. İhracatın ortalama birim fiyat değeri, savunma sanayi ve havacılıkta 70 doları aştı. Nisan 2021’de 46,12 dolar olan savunma ve havacılık sanayi sektöründeki birim fiyatı, bu yılın nisan döneminde 70,83 dolara yükseldi. Nisan’da hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracat birim değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 artışla 12,82 dolardan 15,19 dolara yükseldi.

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İhracat birim değeri 15 doları aşan bir diğer sektör ise gemi ve yat hizmetleri olarak dikkat çekiyor. Kimya, çelik, deri, elektrik-elektronik, hububat ile su ürünleri sektörleri de birim değeri ciddi oranda artan diğer sektörler oldu.

EKONOMİ İhracatta yeni rekor