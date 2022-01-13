Ekonomi Isınma yardımının kapsamına doğal gaz da dahil edildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Isınma yardımının kapsamına doğal gaz da dahil edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ısınma yardım ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Bakan Dönmez yardım kapsamının doğal gazı da içine alacak şekilde genişletildiğini duyurdu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada bu konuya ilişkin, "Kömür yardımlarının, yeni yılla birlikte doğal gaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini paylaşmak istiyorum" ifadesini kullanmıştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Isınma yardımı nedir?
Arşiv

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal destek olarak verilen ısınma yardımının kapsamının doğal gazı da içine alacak şekilde genişletildiğini belirtti.

DOĞAL GAZ DA DAHİL EDİLDİ

  • Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal destek olarak verilen ısınma yardımının kapsamı doğal gazı da içine alacak şekilde genişletildi. Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile konu hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah en kısa zamanda uygulama hayata geçirilecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Kömür yardımlarının, yeni yılla birlikte doğal gaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini paylaşmak istiyorum" ifadesini kullanmıştı.

İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı bu yıl da devam edecek
EKONOMİ
İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı bu yıl da devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kömür yardımı doğalgaz faturası desteği olarak da verilebilecek
OYNAT 01:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kömür yardımı doğalgaz faturası desteği olarak da verilebilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Vatandaşları fiyat artışlarına ezdirmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kömür yardımlarının, yeni yılla birlikte 'doğal gaz faturası desteği' olarak da verilebileceğinin haberini paylaşmak istiyorum.' ifadelerini kullandı.
Saldırırlar diye korktum

'Saldırırlar diye korktum'

​Sokak köpeklerinden kaçan küçük Mustafa direğe tırmandı.
Galatasaraya veda etti: Son

Galatasaray'a veda etti: "Son"

​Fatih Terim'in paylaşımı geceye damga vurdu.
Numan Kurtulmuştan CHPli Özel ve Özkoça sert tepki: Tam bir zır cahillik

Taraftarlarına veda etti

Taraftarlarına veda etti

​Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli görevinden ayrıldığını duyurdu.

​Türkiye'nin 13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.