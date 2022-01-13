Ekonomi İSKİ duyurdu Eksik yazılan KDVler faturalara yansıyacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İSKİ duyurdu: Eksik yazılan KDV'ler faturalara yansıyacak

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre İstanbul Vergi Denetim Başkanlığının inceleme raporunda, 2016-2017-2018-2019-2020 yıllarında “bakım bedeli” üzerinden alınan KDV’nin tahakkukunun eksik yapıldığı tespit edildi. Buna göre 5 yıldır eksik alınan KDV tutarları faturalara yansıtılacak.

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İSKİ duyurdu: Eksik yazılan KDVler faturalara yansıyacak
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bakım bedeli üzerinden 5 yıldır eksik yazılan KDV'leri faturalara yansıtarak, abonelerden tahsil edileceğini açıkladı. İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Sayıştay Başkanlığı Denetim Raporu ve İstanbul Vergi Denetim Başkanlığının inceleme raporu sonucunda, 2016-2017-2018-2019-2020 yıllarında tahsil edilen “bakım bedeli” üzerinden alınan KDV’nin tahakkukunun eksik yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Dönem borcu olarak yansıtılacak


Yine aynı raporlarda, 2019-2020-2021 yıllarında İstanbullulara "insani su hakkı" kapsamında ücretsiz olarak verilen suya da, emsal bedel üzerinden KDV hesaplanarak beyan verilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, "Bu sebeplerle bahse konu KDV’lerin fark tutarı abonelerin faturasına geçmiş dönem borcu olarak yansıtılacak ve tahsil edilen bu bedeller Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılacaktır." denildi.

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