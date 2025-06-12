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Kazanılan miller EN YAKIT’ta şarja dönüşüyor

Kazanılan miller EN YAKIT’ta şarja dönüşüyor

14:0112/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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EN YAKIT-MILES&SMILES işbirliği büyüyor.
EN YAKIT-MILES&SMILES işbirliği büyüyor.

Bir süre önce Miles&Smiles ile program ortaklığı başlatan EN YAKIT, bu iş birliğini genişletti. Artık kazanılan Miller kWh’a dönüştürülerek şarj istasyonlarında da kullanılabilecek.

Türkiye'nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansına sahip EN YAKIT yeni bir kampanyaya daha imza attı. Bir süre önce Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcı şirketi Türk Hava Yolları'nın yolcu programı Miles&Smiles ile program ortaklığı başlatan EN YAKIT bu iş birliğini genişletti. Kampanya kapsamında Mil sahibi olan müşteriler bu Milleri kilowatta dönüştürerek şarj işlem tutarlarını dönüştürdükleri Millerden karşılayabilecekler.

KAMPANYAYA KATILIM KOLAY

EN YAKIT’ın geliştirdiği En-ix (Tak ve Şarj Et) teknolojisi sayesinde kampanyadan yararlanmak çok kolay! Kampanyadan yararlanmak için EN YAKIT uygulamasındaki Shop&Miles sekmesine girilerek Miles&Smiles bilgilerinin sisteme tanımlanması yeterli olacak. Ardından, dönüştürülmek istenen Mil miktarı seçilerek işlem tamamlanabilecek. Şarj işleminde dönüşen kWh miktarı yeterli olduğunda, tüm tüketim Millerden karşılanabilecek. Dönüşüm miktarının yetersiz kalması durumunda ise eksik kalan tutar sistemde kayıtlı kredi kartınızdan tahsil edilecek.

MÜŞTERİYİ MEMNUN EDİYORUZ

Elektrikli otomobil kullanıcılarının bu sayede hem karada hem havada EN YAKIT ayrıcalıklarından faydalanabileceklerini söyleyen EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses “Çevre dostu kullanımı teşvik etmek ve müşterilerimizin memnuniyeti için bu gibi kampanyalarımızı devam ettiriyoruz” dedi. Şenses, müşteri memnuniyeti için Türk Hava Yolları ile bugüne kadar birçok kez Mil kazandıran kampanyalar yaptıklarını söyledi. Şenses'in verdiği bilgiye göre EN YAKIT araç sahiplerinin taleplerini dikkate alarak şarj istasyonu olmayan rotalarda yeni istasyonlar açarak ağını genişletiyor ve böylece Türkiye genelinde elektrikli araç sürücüleri güvenilir hizmet alıyor.

ÇİFTE SEYAHAT AVANTAJI

Türk Hava Yolları yolcu programı Miles&Smiles, üyelerine; uçuşlardan, bankacılık ürünleri ve program ortakları harcamalarından Mil kazandırıyor ve kazanılan Miller ile uçak bileti düzenleme, bilet sınıfını yükseltme, ekstra bagaj vb. seyahat hizmetleri satın alma ve Shopandmiles.com üzerinden alışveriş gibi birçok ayrıcalık sağlıyor. Bir süredir Miles&Smiles program ortağı olan EN YAKIT, elektrikli araç kullanan Miles&Smiles üyelerine Mil kazandırmasının yanında bu sefer de Milleriyle seyahat imkânı sunuyor. EN YAKIT hem havada hem karada kullanıcılarının memnuniyetini en üst düzeyde tutuyor, prestijli iş birlikleriyle onları mutlu etmeye devam ediyor.

#EN YAKIT
#mil
#elektrikli araç
#Şarj İstasyonları
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