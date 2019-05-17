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Ekonomi Patatesin kilosu 1 hafta sonra 3 liraya inecek
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Patatesin kilosu 1 hafta sonra 3 liraya inecek

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden İzmir'in Ödemiş ilçesindeki hasat, fiyatların düşmesinde etkili oldu. Üreticiler hasat sonrası pazarda fiyatların bir hafta sonra 3 kilosu 10 liraya geleceğini tahmin ediyor.

Haber Merkezi AA
İzmir'in Ödemiş ilçesinde patates hasadı başladı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde patates hasadı başladı.

Ödemiş'te 10 gün önce başlayan patates hasadı sürüyor. Sabahın erken saatlerinde tarlalarda başlayan hasat, öğlen sıcağına kadar devam ediyor. Geçen seneye göre hem verimi hem de kalitesi artan patates, üreticisini memnun ediyor.

Verimin fazla olması pazardaki patates fiyatlarının da düşmesine sebep oluyor.

Ödemiş'te 30 yıldır patates üreten Uğur Uşarer, geçen sezon patates fiyatlarındaki artışın sebebinin üretim azlığı ve iklim koşulları olduğunu söyledi. Bunun yanında bazı bölgelerde patateslerde hastalık görüldüğünü anlatan Uşarer, bu yıl ise üretimin ve verimin sevindirici olduğunu vurguladı.

Ödemiş'te yaklaşık 70 bin dekar alanda patates üretiminin yapıldığını aktaran Uşarer, "Verimin ve kalitenin yanında fiyatlar da yerine geldi. Şu anda 2,5 liradan satıyoruz. Bu tarladan çıkış fiyatı." dedi.

Uşarer, ilçede patates hasadının 2 ay daha devam edeceğini kaydetti.

Şu anda bölgeye ve kalitesine göre değişmekle beraber patatesin pazarda yaklaşık 5 liradan satıldığına işaret eden Uşarer, şöyle konuştu:

3 KİLOSU 10 LİRA

"Pazarda fiyatların bir hafta sonra 3 kilosu 10 liraya geleceğini tahmin ediyoruz. Bizim bu üretimlerden sonra patates ithal etmemize gerek yok. Üretimimiz artarak devam ediyor. Hatta ihracata bile ürün gönderebiliriz. Hasat kesintiye uğramadan devam edecek. Ürünlerimiz sağlıklı. Kendi mahsulümüzü vatandaşımız uygun bir şekilde yesin."

Patates üreticisi Nusret Konyar ise hasat devam ettiği sürece fiyatların da düşeceğini söyledi.

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