Yerli ilaç için mevzuat talebi

Türkiye’nin sağlık alanında yerli ve milli oranı arttırmak için çalışmalara hız verilirken, başta aşı olmak üzere ilaç sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmak için yürütülen çalışmaların kapsamı genişletildi. Türkiye’nin bu alanda büyük bir potansiyelinin olduğunu dile getiren Teknopol İstanbul Genel Müdürü Orhan Çömlek, sektörün önünü tıkayan bazı mevzuattan kaynaklanan sıkıntıların olduğunu dile getiriyor.

SERTİFİKA SÜRECİ UZUN

İlgili mevzuat değişikliği için hükümet ile çalışacaklarını bildiren Çömlek, sağlık sektöründe “CE”, “ISO” gibi sertifikasyonların geç edinilmesine neden olan bir takım sıkıntıların olduğunu savunarak, “Türkiye’nin Gümrük Birliği’nde attığı imzanın bize getirdiği bir takım kısıtlamaları ortadan kaldırmak için hükümete, ilgili bakanlara fikir jimnastiği yapıp, yetkin kişilerden aldığımız raporları sunuyoruz” diye konuştu.

Esas maliyet kemoterapinin yan etkilerinde

Mutlu Demiray

Türkiye’de olmayan vitamin C’nin TÜBİTAK MARTEK ile ortak bir proje ile yerli üretimle hastanelerinde kullandıklarını söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Demiray, tedavide esas maliyetin ise kemoterapinin yan etkileri ortaya çıktığında oluştuğunu söyledi. Demiray, “Kemoterapinin ve radyoterapinin vitamin C ile birlikte uygulanmasında hem kemoterapinin hem de radyoterapinin yan etkileri azalmakta hem de etkileri belirgin derecede artmaktadır” dedi. ABD’de pankreas kanserli yaşlı hastaların kemoterapisine vitamin C eklediğinde yıllık 100 milyon doların üzerinde ekonomik katkı sağlanacağının tespit edildiğini anlatan Demiray, bu sayede yan etkilerde yüzde 40 azalma saptandığını da aktardı ve şöyle devam etti: “İlaç Eczacılık dairesinde yeni yapılan değişikliklerden sonra bu konuda ülkemizin hızla yol alacağını düşünüyorum.”