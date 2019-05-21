Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Yüzde 90ı doldu 10 milyon kişi bekleniyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yüzde 90'ı doldu: 10 milyon kişi bekleniyor

Turizm sektöründe 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla iç pazarda doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Bayram döneminde yaklaşık 10 milyon yerli turistin bulundukları yerlerden başka noktalara seyahat edeceğini dile getiren sektör temsilcileri en fazla kıyı bölgelerinin tercih edileceğini belirtiyor.

Haber Merkezi AA
Bayram trafiği.
Bayram trafiği.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Ramazan Bayramı'nda ülke genelinde ciddi bir hareketlilik beklediklerini söyledi.

Özellikle 9 günlük tatilin önceden açıklanmasının tatilcilerin programlarını doğrudan etkilediğini dile getiren Ayık, "Mümkünse bundan sonraki dönemlerde bu tür düzenlemeleri yılın başında ilan etmek lazım ki insanlar ileriye dönük planlarını daha kolay yapabilsinler, birtakım uygulanan erken rezervasyon kampanyalarından faydalanabilsinler. İç pazarda, en çok ihtiyaç olan konulardan bir tanesi budur." diye konuştu.

10 MİLYON KİŞİ SEYAHAT EDECEK

Ayık, Ramazan Bayramı tatilinin ağırlıklı olarak yaz tatili havasında geçeceğini ifade ederek, bu açıdan daha çok kıyı bölgelerinin tercih edileceğini belirtti. Bu tür bayram tatillerinde eş, dost ve akraba ziyaretlerinin de yapıldığına işaret eden Ayık, "Ramazan Bayramı döneminde Türkiye'nin hemen her bölgesine dönük çok ciddi anlamda seyahat olacak. Tahminimize göre bayram döneminde yaklaşık 10 milyon yerli turist bulundukları yerlerden başka noktalara seyahat edecek." değerlendirmesinde bulundu.

  • Son yıllarda kültür turizminde bir artış yaşandığını anlatan Ayık, İstanbul'da yaşayan bir insanın memleketine gittiğinde, o bölgeye yakın tarihi ve kültürel değerleri de görmek istediğini kaydetti.

Ayık, turizmcilerin de arzu ettikleri ve özledikleri olgunun bu olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, hem kültürel değerleri hem de doğası açısından dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Bunları gün yüzüne çıkartıp, ürün haline getirdiğimiz zaman Türkiye'nin tüm noktasında turizm yapar hale geleceğiz. Bu, nihai varmak istediğimiz hedeftir aslında. Ürün çeşitlendirilmesinde sepetin her şekilde zengin olmasını istiyoruz. Bu zenginliğin içine gastronomiyi, kültürü, doğayı, hayat tarzımızı her şeyimizi koymamız lazım ki vazgeçilmez bir turizm ülkesi haline gelelim."

REKLAM

KIYI BÖLGELERİ DOLACAK

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da bayram tatili için hem yurt dışı pazarda hem de iç pazarda ciddi anlamda bir talep oluştuğunu söyledi.

Özellikle bayram tatilinin 9 gün ilan edilmesi ve önceden açıklanmasının rezervasyonları artırdığını vurgulayan Yağcı, "Kıyı bölgelerimizin şimdiden dolacağını öngörüyoruz. Bayram döneminde iç pazarda yüzde 90 bir doluluk bekliyoruz." diye konuştu.

Yağcı, iç pazarın turizm sektörü açısından önemli olduğunu bildirerek, her yıl iç pazarda ciddi artış olmasını beklediklerini dile getirdi.

DOLULUK YÜZDE 90'A ULAŞTI

İç pazarın, 31 Mart'taki seçimler sonrası hareketlilik kazandığını ancak ramazan ayı dolayısıyla hafif bir durgunluk yaşandığını ifade eden sektör temsilcileri, tatil döneminde ise çok ciddi hareketlilik yaşanacağını belirterek, doluluk oranın yüzde 90'a ulaştığını ifade ediyor.

Eşini iş yerinde sigortalı gösterenlere kötü haber
EKONOMİ
Eşini iş yerinde sigortalı gösterenlere kötü haber

Merkez Bankası'ndan iki yeni hamle
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan iki yeni hamle
Kadınlar yolu kapattı

Kadınlar yolu kapattı

​Başakşehir'de isyan eden vatandaşlar yolu kapatıp eylem yaptı.
10 milyon kişi bekleniyor

10 milyon kişi bekleniyor
Merkezdeniki yeni hamle

Merkez'den
iki yeni hamle

TL faizini yüzde 24'e düşürüp, repo ihalesi açtı.
Van'da mini<br>Çiftlikbank vakası

Van'da mini
Çiftlikbank vakası

Topladığı 3 milyon TL para ile ortadan kayboldu.
Minibüsten<br>yola düştü

Minibüsten
yola düştü

​Tıka basa dolu dolmuşun kapısından caddeye yuvarlandı.
Talep patladı

Talep patladı

​Vazgeçilmez lezzet tüm Türkiye'ye gönderiliyor.
3 komutanlıkta<br>FETÖ operasyonu

3 komutanlıkta
FETÖ operasyonu

​TSK'ya sızan mahrem imamlar ile muvazzaflara baskın.

Galatasaray mı <br>Beşiktaş mı?

Galatasaray mı
Beşiktaş mı?

Ryan Babel'in transferinde kafa karıştıran gelişme.

90 gün ertelendi

90 gün ertelendi

​ABD Huawei yaptırımlarında değişikliğe gitti.
Erteleme<br>nedeni belli oldu

Erteleme
nedeni belli oldu

​YSK'nın İstanbul gerekçeli kararı bekleniyor.
Resmen<br>terörizmle suçlandı

Resmen
terörizmle suçlandı

​Yeni Zelanda saldırganı hakkında flaş gelişme.
Bu tür<br>sözler doğru değil

Bu tür
sözler doğru değil

Futbola nefes aldıracak iddialarına yalanlama.
Krizler arasından <br>çifte kupaya

Krizler arasından
çifte kupaya

​Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunun hikayesi.
Küresel<br>medya kuşatması

Küresel
medya kuşatması

​Avrupa, ABD, Suud ve BAE Türkiye'yi hedef alıyor.
Minik Kader'den <br>acı haber

Minik Kader'den
acı haber

​Mardin'de oynarken kaybolan kız derede bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.