Pepelu olarak bilinen José Luis García Vayá, İspanyol bir profesyonel futbolcudur. Orta saha mevkinde görev yapmaktadır ve şu anda Sevilla'da forma giymektedir. Pepelu'nun Sevilla ile olan sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Peki Pepelu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında hangi takımlarda oynadı, oyun tarzı nasıl?