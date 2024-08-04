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Esra Yıldız Kahraman kimdir?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda son çeyrek final müsabakaları yapıldı. Brezilyalı rakibi Jucieelen Romeu'yu mağlup eden milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Peki Esra Yıldız Kahraman kimdir, nereli kaç yaşında?

13:07 - 4/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Esra Yıldız Kahraman kimdir?
Esra Yıldız Kahraman kimdir?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda son çeyrek final müsabakaları yapıldı. Kadınlar 57 kilo çeyrek final mücadelesinde Brezilyalı rakibi Jucieelen Romeu'yu mağlup eden milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Peki Esra Yıldız Kahraman kimdir, nereli kaç yaşında?

Esra Yıldız Kahraman kimdir?

Esra Yıldız Kahraman (d. 4 Temmuz 1997 tarihinde Nevşehir’de doğdu. Türk boksör. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor bünyesinde kariyerine devam etmektedir.

Yıldız, 2020 Avrupa elemelerinde elde ettiği dereceyle (2021 yılında yapılan) 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alma hakkı kazandı. Türk sporcu böylece, Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ile birlikte, Türkiye'nin Olimpiyat tarihindeki ilk kadın boksörlerden oldu. Tokyo'da çıktığı ilk maçında Arjantinli rakibini mağlup eden Yıldız, çeyrek finalde Fin Mira Potkonen'e 3-2 kaybederek elendi.

5 Mayıs 2023 tarihinde kendisi gibi sporcu olan Harun Kahraman ile dünya evine girdi.

#Esra Yıldız Kahraman
#Esra Yıldız Kahraman hayatı
#Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
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