Bir zamanların en popüler uygulaması olan, 7'den 70'e kullanıya sahip Facebook popülerliğini kayıp mı ediyor? Instagram, Tiktok, Snapchat, gibi yeni nesil uygulamalar günümüzde daha fazla dikkat çekmeye başladı. Bununla beraber Facebook'a olan rağbet oldukça azaldı ve kullanıcı yaşı yükseldi. Peki, Facebook hesabı kalıcı olarak nasıl silinir? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Facebook hesap silme linki 2022: Kalıcı olarak Facebook hesabı nasıl silinir?

Facebook hesabı kalıcı olarak nasıl silinir?

Bilgisayardan Facebook hesabı nasıl silinir?

İnternet tarayıcısından Facebook'a girin Sağ üst köşedeki yer alan alt alta 3 çizgi simgesine dokunun. Aşağı inip Ayarlar ve Gizlilike’e sayfasına girin. Karşınıza gelen ekrandan Ayarlar sekmesine basın. Ekranın sol köşesinde Facebook Bilgilerin kısmında Dondurma ve Silme'ye dokunun. Hesabı Sil’i seçin ve Hesabı Silme İşlemine Devam Et'e dokunun. Onaylamak için talimatları izleyin.

Telefondan Facebook hesabı nasıl silinir?

Sağ alt köşedeki 3 çizgiye basın. Ekranı aşağı kaydırın ve Ayarlar Gizlilik butonuna basın ve hemen altta gelen Ayarlar sekmesine girin. Karşınıza çıkan Hesap Sahipliği ve Kontrolü sayfasına girin. Dondurma ve Silme'ye dokunun Ardından Hesabı Sil butonuna basın Silme işlemi için talimatları izleyin

Hesabı sildikten sonra;

Facebook hesabınızı sildiğinizde tekrar etkileştiremezsiniz.

Profiliniz, fotoğraflarınız, gönderileriniz, videolarınız ve diğer her şey kalıcı olarak silinir. Geri getiremezsiniz.

Bunun yanı sıra Facebook Messenger'ı kullanamazsınız.

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Spotify veya Pinterest gibi Facebook hesabınızla kaydolmuş olabileceğiniz diğer uygulamalar için Facebook Girişini kullanamazsınız.

Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler arkadaşlarınızda görünür. Gönderdiğiniz mesajların kopyaları arkadaşlarınızın gelen kutusunda tutulur.

Facebook hesap silme işlemi nasıl iptal edilir?

Hesabınızı silme işlemini başlatmanızın üzerinden henüz 30 gün geçmediyse işlemi iptal edebilirsiniz. 30 günden sonra hesabınız ve tüm bilgileriniz kalıcı olarak silinir ve bilgilerinizi geri getiremezsiniz.

Hesabınızı sildikten sonraki 30 gün içerisinde Facebook hesabınıza giriş yapın.

Silme İşlemini İptal Et'e tıklayın.

Facebook hesap silme linki 2022: Kalıcı olarak Facebook hesabı nasıl silinir?

Facebook hesabı nasıl dondurulur?

Bilgisayardan Facebook hesabı nasıl dondurulur?

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İnternet tarayıcısından Facebook'a girin. Sağ üst köşedeki alt alta 3 çizgi simgesine dokunun. Aşağı inip Ayarlar ve Gizlilike’e dokunun. Karşınıza gelen ekrandan Ayarlar sekmesine basın. Ekranın sol köşesinde Facebook Bilgilerin kısmında Dondurma ve Silme'ye dokunun. Hesabı Dondur'u seçin ve Hesabı Dondurma İşlemine Devam Et'e dokunun. Onaylamak için talimatları izleyin.

Telefondan Facebook hesabı nasıl dondurulur?

Telefonunuzdan Facebook uygulamasına gidin. Sağ alt köşedeki 3 çizgiye basın. Ekranı aşağı kaydırın ve Ayarlar Gizlilik butonuna basın ve hemen altta gelen Ayarlar sekmesine girin. Karşınıza çıkan Hesap Sahipliği ve Kontrolü sekmesine gidin. Dondurma ve Silme'ye dokunun ardından 'Hesabı Dondur' butonuna basın Dondurma işlemi için talimatları izleyin.

Facebook uygulamasının tarihçesi

Sosyal medya tarihinde Facebook’un kuruluşu oldukça önemli bir olay olarak yer aldı. Zamanla sosyal medyanın “amiral gemisi” haline gelen Facebook, 4 Şubat 2004’te, Harvard Üniversitesi’nde öğrenim gören Mark Zuckerberg tarafından kuruldu.

Facebook’un temel işleyişi bugünkünden çok farklı olmasa da kapsamı oldukça dardı. Zuckerberg, sitesini sadece Harvard Üniversitesi öğrencileri için kurmuştu. Yani Facebook’a (O zamanki adıyla The Facebook’a) sadece Harvard öğrencileri üye olabiliyorlardı.

Zuckerberg, Facebook’un kuruluşu sonrasında Harvard’ta hızla popüler olduğunu gördü ve bunu kampüsün dışında taşımaya karar verdi. Projesinin daha fazla kişiye ulaşabilmesini sağlamak için hedef kitlesine diğer üniversiteleri de dahil etti. Kısa süre sonra Boston civarındaki diğer üniversiteleri de içine alan Facebook, iki ay içerisinde Ivy Ligi (İngilizce Ivy League, ABD’nin kuzeydoğusundaki sekiz elit vakıf üniversitesinin oluşturduğu bir birliktir. İlk olarak bir spor ligi olarak kurulmuştur, ancak zamanla daha geniş bir anlama kavuşmuştur.) okullarının tamamını kapsadı. Facebook’un ağına kayıt olanlar o kadar hızla arttı ki sadece bir yıl içerisinde ABD’deki tüm üniversiteler Facebook’a dahil oldu.

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Amerikan üniversitelerini adeta kasıp kavuran Facebook’un kampüslerden dışarı taşması da fazla uzun sürmedi. Bir yılın ardından Facebook ağının içine liseler ve bazı büyük şirketler de dahil oldu.

Facebook, kullanıcı sayısındaki asıl kırılma 11 Eylül 2006’da yaşandı. Öncesinde üniversite, lise ve kurumsal şirketlerin mail adresleri ile üye olunabilen Facebook, 11 Eylül 2006’dan itibaren herkesin üye olabileceği bir formata kavuştu.

Facebook 2004’te, “insanlara topluluk oluşturma ve dünyayı bir araya getirme gücü verme” misyonuyla kuruldu. Bugün itibariyle Facebook bu misyonu büyük ölçüde gerçekleştirmiş durumda. Facebook’un sahip olduğu Instagram, WhatsApp ve FB Messenger 2 milyar insan tarafından kullanılıyor.

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