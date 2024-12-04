Bilecik dün Bahçelievler Mahallesi, Eski Bursa Caddesi'ndeki bir site içerisindeki 17 katlı bir binanın 14. katında, yangın merdiveni boşluğuna konulan bazı eşyalar henüz bilinmeyen nedenle tutuşunca yangın çıktı. 24 metrelik itfaiye aracının merdiveni 14'üncü katta olan 42 metreye yetişmeyince itfaiyeciler ellerine aldığı hortumu 14 kat çıkarak yangını söndürdüler. Bu sabah da aynı binalarının birinin 12'inci katının katında yangın merdiveni boşluğuna konulan bazı eşyalar henüz bilinmeyen nedenle tutuşunca yeniden yangın çıktı. Buraya da itfaiye aracın merdiveni yetmeyince kahraman itfaiyeciler yine ellerinde yangın söndürme hortumu ile 12 kat koşarak yangına müdahale ettiler. Yangın kısa sürede evlere sıçramadan söndürüldü.