İslam Memiş'ten kritik pazartesi uyarısı: 'Altın vuruş geliyor' diyerek nakit parası olanlara seslendi

Orta Doğu'da artan gerilimin gölgesinde altın fiyatlarında yaşanan sert geri çekilmelerin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik bir uyarı geldi. Mevcut düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve uzun vadeli yatırımcılar için büyük bir alım fırsatı sunduğunu belirten Memiş, ons altında 5000 dolar seviyesinin aşılmasıyla beklenen asıl yükseliş trendinin başlayacağına dikkat çekti. İşte uzman isimden kritik değerlendirmeler.
28 Şubat tarihinde İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan Orta Doğu'daki savaş, küresel piyasalardaki etkisini derinleştirmeye devam ediyor. Artan jeopolitik gerilimler brent petrol fiyatlarını yukarı yönlü tetiklerken, ons altın cephesinde aşağı yönlü bir seyir izleniyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kişisel kanalında yayımladığı yayın ile piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu. Değerlendirmelerinin kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan Memiş, özellikle yeni haftanın ilk işlemlerine dair alınabilecek stratejik aksiyonlara dikkat çekti.
Ons altında yaşanan düşüşün temel sebepleri
Uluslararası piyasalarda ons altının 4.540 dolar seviyesinden kapanış yaparak yüzde 2,37 oranında değer kaybettiğini belirten Memiş, bu düşüşün temelinde yatan makroekonomik nedenleri açıkladı. Amerikan tahvil faizlerindeki ve dolar endeksindeki yükselişe dikkat çeken uzman isim, piyasalardaki belirsizlik ortamının ve tırmanan enerji krizinin de bu tabloda büyük rol oynadığını ifade etti. Petrol fiyatlarının yüzde 2 civarında yükselişle haftayı tamamlamasıyla altına olan talebin daraldığını ve yatırımcı ilgisinin zayıflamasıyla ons altının kaçınılmaz bir değer kaybı yaşadığını dile getirdi.
Düşüşler birer alım fırsatı ve beklenen "altın vuruş"
Yaşanan bu geri çekilmelerin kalıcı olmasını beklemediğinin altını çizen Memiş, savaşın yarattığı baskılanma ve düşüş trendinin uzun vadeli yatırımcılar için bir toplama zamanı yarattığını vurguladı. Kısa vadeli işlemlerin mevcut piyasa koşullarında oldukça riskli olduğunu belirten uzman, "al-unut" modelini benimseyerek yıllık pozisyon açmanın ve her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirmenin daha rasyonel bir strateji olacağını ifade etti.
Bu yıl için ons altında 3.880 dolar ile 5.880 dolar bant aralığını takip ettiğini belirten Memiş, aşırı baskılanan piyasada 5.000 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılmasıyla "altın vuruş" olarak adlandırdığı asıl yükseliş sürecinin başlayacağını öngörüyor. Ayrıca, Kapalıçarşı'da fiziki gram altının 6.683 lira seviyelerinde işlem gördüğünü hatırlatarak, gram altının kaderinin doğrudan ons altına bağlı olduğunu sözlerine ekledi.
Uzun vadeli stratejide gümüşün yeri ve sepet mantığı
Elinde nakit bulunan ve yatırım tercihi yapmakta zorlananlar için uzun vadeli stratejilerini paylaşan Memiş, bir veya iki yıl gibi bekleme süresini göze alabilen sabırlı yatırımcılar için gümüşün oldukça cazip bir fırsat penceresi sunduğunu belirtti. Daha önceki öngörülerine paralel olarak gümüşün 2026 yılının şampiyonu olmayacağını ancak 2027 ve 2028 yıllarında portföylerde zirveye oturacağını bekleyen uzman isim, yıl sonuna kadar ons gümüşte 96 dolar hedefini koruduğunu açıkladı.
96 dolar direncinin kırılması durumunda gümüşün yeniden üç haneli rakamları test edip edemeyeceğinin belli olacağını belirten Memiş, portföyünü tamamen altından oluşturan ancak yaşanan bu sert düşüşleri fırsata çevirmek isteyen yatırımcılara, ellerindeki altının yüzde 25'ini veya yarısını altın/gümüş rasyosu üzerinden gümüşe geçirebilecekleri yönünde stratejik bir alternatif sundu.