İslam Memiş'ten kritik pazartesi uyarısı: 'Altın vuruş geliyor' diyerek nakit parası olanlara seslendi

Uzun vadeli stratejide gümüşün yeri ve sepet mantığı

Elinde nakit bulunan ve yatırım tercihi yapmakta zorlananlar için uzun vadeli stratejilerini paylaşan Memiş, bir veya iki yıl gibi bekleme süresini göze alabilen sabırlı yatırımcılar için gümüşün oldukça cazip bir fırsat penceresi sunduğunu belirtti. Daha önceki öngörülerine paralel olarak gümüşün 2026 yılının şampiyonu olmayacağını ancak 2027 ve 2028 yıllarında portföylerde zirveye oturacağını bekleyen uzman isim, yıl sonuna kadar ons gümüşte 96 dolar hedefini koruduğunu açıkladı.