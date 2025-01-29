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Denizli'de korkunç olay: Üç gündür kayıptı, komşusunun bahçesindeki çuvalda cansız bedeni bulundu

Denizli'de korkunç olay: Üç gündür kayıptı, komşusunun bahçesindeki çuvalda cansız bedeni bulundu

19:3629/01/2025, Çarşamba
IHA
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Denizli'nin Çivril ilçesinde 3 gün önce 'Komşuya gidiyorum' diyerek evden ayrılan yaşlı kadından haber alınamıyordu. Yapılan aramalar neticesinde yaşlı kadının cansız bedeni evinden 30 metre uzaklıkta bulunan bir evin bahçesindeki çuvalın içinde bulundu.

Olay, Çivril ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 3 gün önce 'Komşuya gidiyorum' diyerek evden çıkan Serpil Girgin'den (54) bir daha haber alınamadı. 54 yaşındaki kadına ulaşamayan yakınları durumu polis ekiplerini bildirdi. 

 Kayıp ihbarının ardından evin çevresinde ve mahalle çalışma başlatan polis ekipleri, kayıp kadının karşı komşusuna ait bahçesindeki çuvalın dikkatlerini çekmesi üzerine arama yaptı. Yapılan aramada çuval içerisinde Serpil Girgin'in cansız bedeni bulundu.

Polis olay ile ilgili titiz bir çalışma başlatırken ev sahibi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Bölgede olay yeri inceleme ve Çivril Cumhuriyet Başsavcısının yaptığı incelemenin ardından Serpil Girgin'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Öte yandan, polis ekipleri cinayetin şüphelisini veya şüphelilerini yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Denizli
#Cinayet
#Çuval
#Kadın

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