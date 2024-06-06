Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yerleşim alanlarına yakı bir noktada devam eden yangına müdahale devam ediyor. Yangının bölgedeki fabrika ve binalara ulaşma riskine karşı hava desteği istendiği belirtildi.

1 / 7 Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Atatürk 100. Yıl Atatürk Ormanı yaklaşık 1 saat önce başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor.

2 / 7 Denizli - Ankara karayoluna yakın bir noktada bulunan yangının ihbar edilmesi üzerine, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğünden bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

3 / 7 Ekiplerin müdahalede bulunduğu yangın, hava koşulları ve kuru otların tutuşması nedeniyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

4 / 7 İtfaiye ve orman ekipleri, yangının bölgedeki fabrika, bir otel, iş yerleri ve konutlara ulaşamaması için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

5 / 7 Yangına karadan müdahale devam ederken, yangının Karşıyaka Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarına ulaşma riskine karşılık hava desteği istendiği kaydedildi.

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