Gürültü yaptıkları iddiasıyla komşunun kapısını çöplüğe çevirdi: 2 yılda 400'den fazla polis geldi

"Evimize misafir gelemez oldu"





Kendisinin apartman yöneticisi olduğunu, daire sakinlerinden imza toplandığını ancak bir sonuç alamadığını kaydeden Zengin, evine bu süreçte misafir gelmediğini de ileri sürerek, “Yaklaşık 2 yıldır 1-2 defa misafir ancak gelmiştir. Sürekli polis gelip gittiği için insanlar da çekiniyorlar. Ben kendim apartman yöneticisiyim, kendisi için imza da topladık ancak henüz bir sonuç elde edemedim. Kendisi eşim ve benden uzaklaştırma kararı aldı, nasıl aldığını da bilmiyoruz, kendisine hiçbir şekilde zarar vermedik. Lakin ben kapıma pislikler atılmasına, çocuklarım rahatsız edilmesine rağmen şahıstan uzaklaştırma kararı alamadım. Yaklaşık 10 defa adliyeye gittim, başvuruda bulundum ancak henüz sonuç elde edemedim” şeklinde konuştu.