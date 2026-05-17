İstanbullulara peş peşe uyarı: 7 gün boyunca sürecek, erken yaz havası yerini sağanak yağışa bırakıyor

Türkiye genelinde son günlerde yüzünü gösteren ve adeta erken bir yaz havası yaşatan sıcaklar, yeni haftayla birlikte yerini serin ve yağışlı bir sisteme bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 7 gün boyunca yurt genelinin neredeyse tamamında sağanak yağış geçişleri etkili olacak. Hava sıcaklıklarında ülke genelinde keskin bir dalgalanma beklenmese de özellikle kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşmesi öngörülüyor. Yetkililer, Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede yerel olarak kuvvetli geçecek sağanakların yol açabileceği sel ve su baskını tehlikelerine karşı vatandaşları uyarıyor. İşte yeni haftanın hava durumu tahmin raporu.

1 /7 Yurt genelini yeni haftada yağışlı bir hava bekliyor. Yeni haftada ülke genelindeki sıcaklık değerlerinde büyük bir fark beklenmezken, Türkiye'nin neredeyse tamamında önümüzdeki yedi gün boyunca sağanak yağış geçişleri etkili olacak.

2 /7 Kuzey ve iç kesimlerde sel tehlikesine karşı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan son tahminlere göre bugün, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklar 2 ila 4 derece arasında azalacak. Marmara'nın doğusu, Sinop hariç olmak üzere Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli geçmesi beklenen sağanak yağışlar nedeniyle sel ve su baskını tehlikesi bulunuyor. Diğer yandan Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında ise kuvvetli rüzgarların hakim olması öngörülüyor.

3 /7 Megakentte seri hava etkisini gösterecek

İstanbul'da son iki günde adeta yazı yaşatan hava, yerini yağışlı bir sisteme bırakıyor. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından paylaşılan son tahminlere göre, megakentte sıcaklıkların 20-22 derecelerde seyretmesi beklenirken, İstanbullular yağmurların etkisiyle serin bir hava hissedecek.

4 /7 AKOM'un hazırladığı haftalık hava tahmin raporuna göre megakenti hareketli bir hafta bekliyor. 17 Mayıs Pazar günü çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağmurlu bir gökyüzü altında sıcaklık 21 derece olacak. 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, termometreler sırasıyla 20 ve 23 dereceyi gösterecek. 20 Mayıs Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu geçecek günün akşam saatlerinde yağmur etkisini gösterecek ve sıcaklık 23 derece olarak ölçülecek.

5 /7 21 Mayıs Perşembe günü parçalı bulutlu ve yerel yağmurlu bir havada yine 23 derecelik bir sıcaklık öngörülürken, haftanın son iş günü olan 22 Mayıs Cuma günü ise çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışların etkisiyle sıcaklıklar 18 dereceye kadar gerileyecek.

6 /7 Tüm bu tahminler doğrultusunda, hafta boyunca sıcaklıklarda keskin bir değişiklik yaşanmasa da yurt genelinin neredeyse tamamında bir hafta boyunca sağanak geçişlerin aralıksız sürmesi bekleniyor.