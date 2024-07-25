Kazada kayınbiraderiyle birlikte ölmüştü: Terhis olan oğlunu almaya gelmiş

Burdur'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada iki kişi yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden 61 yaşındaki Hasan Turgut ile 49 yaşındaki Adem Burgaz'ın enişte ve kayınbirader olduğu ortaya çıktı. Turgut'un, ailesi ve kayınbiraderi Adem Burgaz ile Isparta'da terhis olan oğlu Alper Turgut'u alıp memlekete dönerken kazanın yaşandığı söyledi.
Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde Adem Burgaz yönetimindeki 09 NM 166 plakalı otomobil ile Abdurrahman Bolat yönetimindeki 20 AGT 651 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Adem Burgaz kaza yerinde, Hasan Turgut ise hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan Abdurrahman Bolat, Mert Sabahattin, Rabia Özlem Aktaş, Günay Karabıyık ile diğer araçtaki Ayşe Turgut, Atila Turgut, Alper Turgut ve Bilal Turgut ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Günay Karabıyık ve Rabia Özlem Aktaş, Isparta Şehir Hastanesi'ne, Bilal Turgut ise Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler müdahale ettiği sırada Alper Turgut'un "Bugün terhis oldum. Babamı aldınız mı" dediği duyuldu. Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazada hayatını kaybeden Hasan Turgut'un Muğla'nın Milas ilçesindeki Milas 23 Nisan İlkokulu Müdürü olduğu, kayınbiraderi Adem Burgaz, eşi Ayşe Turgut, çocukları Atila ve Bilal Turgut ile birlikte, Isparta'da askerliğini tamamlayan diğer oğlu Alper Turgut'u almaya geldiği, aile Milas'a dönerken de kazanın yaşandığı bildirildi. Hasan Turgut ve kayınbiraderi Adem Burgaz'ın cenazeleri otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Milas'a gönderildi.