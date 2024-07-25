Kazada kayınbiraderiyle birlikte ölmüştü: Terhis olan oğlunu almaya gelmiş

Durumu ağır olan Günay Karabıyık ve Rabia Özlem Aktaş, Isparta Şehir Hastanesi'ne, Bilal Turgut ise Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler müdahale ettiği sırada Alper Turgut'un "Bugün terhis oldum. Babamı aldınız mı" dediği duyuldu. Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.