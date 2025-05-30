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Turizme yeni nefes: Yazkonağı Mağarası gün yüzüne çıkıyor

Turizme yeni nefes: Yazkonağı Mağarası gün yüzüne çıkıyor

12:2030/05/2025, Cuma
IHA
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Ordu'nun Ünye ilçesinde yer alan ve doğal yapısıyla dikkat çeken Yazkonağı Mağarası'nın turizme kazandırılması amacıyla önemli bir inceleme gezisi gerçekleştirildi. Yaklaşık bin metre uzunluğa sahip mağara, içindeki şelalelerle macera turizmine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Ünye ilçesinin Yazkonağı Mahallesi'nde yer alan mağaranın yaklaşık 450 metrelik bölümünün ilk etapta güvenli şekilde ziyaretçilere açılması hedefleniyor.

 Bu doğrultuda İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri mağarada yerinde incelemelerde bulundu. Projede Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nün uzman mühendisleriyle iş birliği yapılacak.

"Karadeniz sahil yoluna yakınlığı büyük avantaj"


İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, mağaranın konum avantajına dikkat çekerek, "Mağaranın Karadeniz sahil yoluna yakınlığı sayesinde turizme açıldığında bölgenin önemli cazibe merkezlerinden biri olacağına inanıyoruz" dedi.

Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi ise "Turizm insanların farklı deneyimler yaşamasını sağlar. Ünye'nin doğal güzellikleri ve kalesiyle birlikte mağara turizminde de yeni bir dönem başlıyor" açıklamasında bulundu.

Mağaranın dar galerileri, doğal sarkıtları ve içindeki yağmur şelaleleriyle doğaseverleri cezbetmesi bekleniyor.

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