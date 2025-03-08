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Ordu'da arızalanan otomobil takla attı: Sürücünün arabadan çıktıktan sonraki durumu görenleri şoke etti

Ordu'da arızalanan otomobil takla attı: Sürücünün arabadan çıktıktan sonraki durumu görenleri şoke etti

07:188/03/2025, Cumartesi
IHA
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<p>Kaza, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.</p>
Kaza, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobili takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Ünye şehir merkezi istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Okan Kurtulan idaresindeki 55 SA 491 plakalı otomobil, rot arızası yapması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.

Kazayı gören çevredekiler durumu 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Otomobil sürücüsü kendi imkanıyla aracından çıkarken, şans eseri olayda burnu bile kanamadı.

Kazanın ardından bölgeye gelen Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliğine bağlı ekipler akan trafiği kontrollü olarak sağlarken, devrilen otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Ordu
#Trafik Kazası
#Otomobil

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