Bu kadarını o da beklemiyordu: Karnından çıkarıldı, tam 7 kilo ağırlığında

'DEV KİSTİK KİTLEYİ TAMAMEN ÇIKARDIK'





Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1,5 yıldır görev yapan Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlyas Turan, hastasını sağlıklı bir şekilde taburcu ettiğini ifade ederek, "Hastamız polikliniğimize karında şişlik, ağrı nedeniyle başvurdu. Yapılan tahlil ve tetkiklerinde hastamızın tüm karnını dolduran yaklaşık olarak 35 santimetrelik dev bir kistik kitle tespit ettik. Bunun üzerine ameliyat kararı aldık. Hastanın yapılan ameliyatında sol yumurtalık kaynaklı yaklaşık 7 kilo ağırlığında dev kistik kitleyi, onkolojik prensiplere uygun olarak tamamen çıkarttık. Hastanın tedavi ve takiplerinde herhangi bir sıkıntı olmadı. Sağlıklı bir şekilde hastamızı taburcu ettik. Hastamıza geçmiş olsun. Sağlıklı bir ömür diliyorum" diye konuştu.