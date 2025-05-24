İstanbul'da en düşük nikah kıydırma bedeli bin 10, en yüksek 16 bin 210 lira





ATAŞEHİR BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ





Hafta içi 2 bin 462, hafta sonu ise 6 bin 602 lira. Eğer başka ilçede oturuyorsanız 6 bin 62 lira, Anadolu Yakası'nda ise 6 bin 782 lira ödemeniz gerekiyor. Müracaat için ise aile hekiminden sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotoğrafları ve 5 adet vesikalık fotoğraf gerekiyor.





BEYOĞLU BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ





Hafta içi 2 bin 510, hafta sonu ise 3 bin 510 lira. Nikah memuru düğün salonunuza gelsin istiyorsanız 6 bin 10 lira gibi bir ücret isteniyor. Müracaat için aile hekiminden sağlık raporu, nüfus cüzdanlarının asılları ve fotokopileri ve 3 er adet son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf gerekiyor.





BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ





Hafta içi 4 bin + bin 10 lira cüzdan bedeli, hafta sonu ise 5 bin+ bin 10 lira cüzdan bedeli. Başvuru için 5 adet renkli vesikalık fotoğraf, aile hekiminden veya sağlık kuruluşundan çiften evlenmelerine mani bir durumun olmadığını gösterir sağlık raporu ve çiftlerin son medeni hali işlenmiş güncel kimlikleri gerekiyor.















