Mersin'de uydu takip cihazı takılan yeşil deniz kaplumbağası mavi sulara bırakıldı

"Mersin Üniversitesi" isimli yeşil deniz kaplumbağasının Mısır'da rotasına devam ettiğini söyleyenErgene, şunları kaydetti:





"Kızkalesi isimli kaplumbağanın sinyalleri Gazze Şeridi'nde kesilmişti ve uzun bir süre sinyal alamamıştık ancak son birkaç gündür yeniden sinyal almaya başladık. Bu bizim için hem çok sevindirici hem de aslında olayın neyle ilgili olduğunu yorumlamak açısından önemli bir hale geldi. Uzun süredir sinyal alamadık, şimdi sinyal almamızın sebebi ne, bu süre içerisinde bu canlıya ne oldu ve neredeydi sorularının yanıtını vermek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu canlılarda yuva sadakati var, o yüzden tekrar bizim kumsallarımıza döndüğünü göreceğiz. Umarım pil ömrü yeterli olur ve buraya geri döndüğünü görebiliriz."