Taraftarları taşıyan midibüs devrildi: 27 taraftar yaralandı

07:1417/05/2026, Pazar
Malatya-Kayseri karayolunun Sivas il sınırında meydana gelen trafik kazasında, 2’si ağır 27 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 03.50 sıralarında Malatya-Kayseri karayolunun Sivas il sınırında meydana geldi.

Ankara’da oynanan Malatya Yeşilyurtspor - Çorluspor 2. Lig’e yükselme final müsabakasından dönen taraftarları taşıyan, Tanrıverdi firmasına ait 44 BR 028 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada 2’si ağır 27 taraftar yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Sivas’ın Gürün ilçesi ve Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

#Kayseri
#Malatya
#Trafik Kazası
15 Temmuz
