Adrien Brody, 14 Nisan 1973 doğumlu Amerikalı bir oyuncu ve yapımcıdır. New York doğumlu olan Brody, "Piyanist" filmindeki rolüyle 2003 yılında En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı. Bu ödülle, Oscar tarihinde bu kategoride ödül kazanan en genç oyuncu oldu.

1 /5 Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Oscar ödül töreni, Dolby Theatre'da gerçekleştirildi. ABD'li oyuncu Adrien Brody ise 10 dalda aday gösterilen "The Brutalist" filmindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

2 /5 Adrien Brody, 14 Nisan 1973'te New York'un Jackson Heights semtinde doğmuş Amerikalı bir oyuncu ve yapımcıdır. Annesi, Macaristan doğumlu fotoğrafçı Sylvia Plachy, babası ise Polonya kökenli tarih profesörü ve ressam Elliot Brody'dir.

3 /5 Brody, 2002 yapımı "The Pianist" filminde Władysław Szpilman rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazanarak, bu ödülü alan en genç aktör unvanını elde etmiştir. 2025 yılında "The Brutalist" filmindeki performansıyla ikinci kez En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmıştır. ​Öne çıkan bazı film ve dizi projeleri şunlardır:​

4 /5 The Thin Red Line (1998)​ The Village (2004)​ King Kong (2005)​ Predators (2010)​ The Darjeeling Limited (2007)​ The Grand Budapest Hotel (2014)​