İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt gözaltına alındı. Ali Kurt, 1981 yılında İstanbul Bakırköy’de doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Mersin’de tamamladı. TOKİ İstanbul biriminde 2005 yılında göreve başladıktan sonra, 2005-2013 yılları arasında Harita Mühendisi, Uzman Yardımcısı ve Uzman görevlerinde bulundu. Ağustos 2019 tarihinde KİPTAŞ Genel Müdürlüğü’ne atandı. İşte Ali Kurt’un hayatı ve biyografisi.
Ali Kurt, 1981 yılında İstanbul Bakırköy’de doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Mersin’de tamamladı.
İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinden 2005 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Okan Üniversitesinde 2011-2013 yılları arasında Kentsel Dönüşüm programında tamamladı.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İstanbul biriminde 2005 yılında göreve başladıktan sonra, 2005-2013 yılları arasında Harita Mühendisi, Uzman Yardımcısı ve Uzman görevlerinde bulundu. 2013-2018 yılları arasında İstanbul Arsa Üretim Şube Müdürü olarak 2018-2019 döneminde İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığı görevlerini yaptı.
2012-2014 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul 2. Bölge Tabiat Varlıkları Komisyon Üyeliği yapan Kurt, 2015 yılından beri de kamu iştiraki şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.
07.08.2019 tarihi itibariyle KİPTAŞ Genel Müdürlüğü’ne, Ekim 2024 itibarıyla İBB İştirakler Şehircilik Grubu Başkanı (KİPTAŞ, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, Boğaziçi Yönetim AŞ, İSPARK, İstanbul İmar AŞ) ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Ali Kurt evli ve 2 çocuk babasıdır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt ile İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay'ın da aralarında bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı.