Bülent Tekbıyıkoğlu, 1976 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Çorum'un Sungurlu ilçesindendir. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 26 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü olarak görev yaptı. 10 Ağustos 2023 tarihli Resmî Gazetede kararıyla Tunceli Valisi olarak atandı. Peki Bülent Tekbıyıkoğlu nerede hangi illerde görevlerde bulundu? İşte Bülent Tekbıyıkoğlu’nun hayatı ve biyografisi.

1 /5 Bülent Tekbıyıkoğlu, 1976 yılında Ankara'da doğmuş olup, aslen Çorum'un Sungurlu ilçesindendir. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra kısa bir süre finans sektöründe çalışmıştı. 2004 yılında İçişleri Bakanlığı'nda kaymakam adayı olarak kamu hizmetine başlamış ve sırasıyla Tonya, Yağlıdere, Bozdoğan, Kiğı, Hassa ve Ahlat ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu.

2 /5 Bülent Tekbıyıkoğlu hayatı ve biyografisi 20.08.2017 tarihli ve 2017/345 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevine atanan Bülent Tekbıyıkoğlu 01.09.2018 tarihli kararname ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı oldu.

3 /5 Bülent Tekbıyıkoğlu 26.10.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü olarak görev yaptı.

4 /5 2 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırıkkale Valisi olarak görev yaptı. 10 Ağustos 2023 tarihli ve 32275 sayılı resmî gazetede yayımlanan 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Tunceli Valisi olarak atandı.