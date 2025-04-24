Can Aydoğmuş, 29 Ekim 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokul eğitimini İstanbul Prestij Koleji'nde tamamladıktan sonra, eğitimine İngiltere'de Egerton Rothesay School'da devam etmiştir. Ayrıca Aylesbury College'da sosyoloji ve psikoloji eğitimi almıştır. Can Aydoğmuş kimdir? İşte Can Aydoğmuş'un biyografisi.
Can Aydoğmuş İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokulu İstanbul Prestij Koleji’nde tamamladıktan sonra eğitimine İngiltere’de Egerton Rothesay School’da devam etti.
Çocukluğunda yaşadığı bazı deneyimler sonucunda içsel yolculuklara çıkan yazar, 11 yaşında kişisel gelişim yöntemlerine ilgi duymaya başladı.
25 yıllık kişisel gelişim sürecinde İngiltere, İtalya, Almanya, Amerika ve Türkiye’de organizasyonel konstelasyon, kurumsal farkındalık, regresyon, hipnoterapi, NLP, lucid rüya, düşünce gücü, Vedik Astroloji gibi konularda eğitimler aldı.
CAN AYDOĞMUŞ KİTAPLARI
Mevlânâ'nın Kedisi romanı
Aşka Yürü
Şifanın Eli
Konuşan Kedi Matu
Düşle İnan Yaşa
Ruh Eşin Nerede?