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Can Aydoğmuş kimdir?

Can Aydoğmuş kimdir?

10:2824/04/2025, Perşembe
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Can Aydoğmuş kimdir?

​Can Aydoğmuş, 29 Ekim 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokul eğitimini İstanbul Prestij Koleji'nde tamamladıktan sonra, eğitimine İngiltere'de Egerton Rothesay School'da devam etmiştir. Ayrıca Aylesbury College'da sosyoloji ve psikoloji eğitimi almıştır. Can Aydoğmuş kimdir? İşte Can Aydoğmuş'un biyografisi.

Can Aydoğmuş İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokulu İstanbul Prestij Koleji’nde tamamladıktan sonra eğitimine İngiltere’de Egerton Rothesay School’da devam etti.

Çocukluğunda yaşadığı bazı deneyim­ler sonucunda içsel yolculuklara çıkan yazar, 11 yaşında kişisel gelişim yöntemlerine ilgi duymaya başladı.

25 yıllık kişisel gelişim sürecinde İngiltere, İtal­ya, Almanya, Amerika ve Türkiye’de organizasyo­nel konstelasyon, kurumsal farkındalık, regresyon, hipnoterapi, NLP, lucid rüya, düşünce gücü, Vedik Astroloji gibi konularda eğitimler aldı. 

CAN AYDOĞMUŞ KİTAPLARI

Mevlânâ'nın Kedisi romanı

Aşka Yürü

Şifanın Eli

Konuşan Kedi Matu

Düşle İnan Yaşa

Ruh Eşin Nerede?

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