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Canan Dağdeviren kimdir?

Canan Dağdeviren kimdir?

15:0715/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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<p>Canan Dağdeviren</p>
Canan Dağdeviren

Canan Dağdeviren, Türk bilim insanı ve fizik mühendisidir. Özellikle biyouyumlu elektronik cihazlar, giyilebilir teknolojiler ve medikal cihazlar üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Canan Dağdeviren geliştirdiği giyilebilir ultrason cihazını bu yolculukta uzaya göndererek tarihi misyona katkıda bulundu. Canan Dağdeviren, 1985 yılında İstanbul'da doğdu, aslen Sivaslıdır. İşte Canan Dağdeviren’in hayatı, biyografisi ve kariyeri.

Canan Dağdeviren, 1985 yılında İstanbul'da doğdu, aslen Sivaslıdır. İlk ve orta eğitimini Kocaeli'de tamamladı. 2007’de Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programındaki yüksek lisans eğitimini 2009'da tamamladı. Aynı yıl Fulbright bursu kazanarak UIUC'da Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde doktora eğitimine başladı.

Bu süreçte esnek ve katlanabilir, deri üstüne yapıştırılabilir veya giyilebilir elektronik aletler üzerine çalışmalar yaptı.

Doktora derecesini Aralık 2014’te aldı. Medikal teknoloji alanında çalışarak pilsiz çalışan giyilebilir bir kalp çipi (PZT MEH) ve cilt kanserini teşhis eden bir cihaz geliştirdi. Forbes'in 30 Yaş Altı Bilim İnsanı listesinde de yer aldı.

Kendisi bilime olan merakında iki dönüm noktası olduğunu belirtmektedir. Bunlardan ilki babasının kendisine Marie Curie hakkında hediye ettiği bir kitap, ikincisi ise Erdal İnönü'den bizzat aldığı Anılar ve Düşünceler adlı eserdir.

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