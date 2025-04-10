Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına yönelik yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre, Milli Eğitim Bakanlığı Akademisi'ne Cevdet Vural atandı. Cevdet Vural 1969 yılında Kırşehir’de dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesini bitirmiş ve aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamladı. 2014 yılında Personel Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığı görevine atandı. 24 Eylül 2018 - 6 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ortaöğretim Genel Müdürü olarak görev yaptı. İşte Milli Eğitim Akademisi Başkanı Cevdet Vural'ın hayatı ve biyografisi.

1 /4 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına Cevdet Vural getirildi. İşte Cevdet Vural’ın biyografisi.

2 /4 Cevdet Vural kimdir? Cevdet Vural 1969 yılında Kırşehir’de dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesini bitirmiş ve aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

3 /4 Mesleğe öğretmen olarak başlayan Cevdet Vural; okul müdürlüğü, Bakanlık Şube Müdürlüğü görevlerinin ardından 21.07.2014 tarihinde Personel Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığı görevine atanmıştır. 24 Eylül 2018 - 6 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ortaöğretim Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.