Liang Wenfeng, 1985 yılında Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Zhanjiang şehrinde doğmuştur. Babası ilkokul öğretmenidir. Zhejiang Üniversitesi'nde Elektronik Bilgi Mühendisliği alanında lisans (2007) ve Bilgi ve İletişim Mühendisliği alanında yüksek lisans (2010) derecelerini elde etti. Yüksek lisans tezini düşük maliyetli PTZ kameralarla hedef takibi üzerine yapmıştır. İşte DeepSeek kurucusu Liang Wenfeng’in hayatı, biyografisi ve kariyeri.
1985 yılında Guangdong eyaleti doğan Liang Wenfeng, Çinli bir girişimci, yüksek riskli niceliksel yatırım fonu High-Flyer'ın kurucu ortağı ve aynı zamanda bir yapay zeka şirketi olan DeepSeek'in kurucusu ve CEO'sudur. İşte Liang Wenfeng hayatı, biyografisi ve kariyeri hakkında bilgiler.
DeepSeek kurucusu Liang Wenfeng kimdir?
2008 yılında, finansal piyasalarla ilgili veri toplamak ve makine öğrenimi gibi teknolojileri kullanarak nicel ticaret stratejileri geliştirmek amacıyla üniversite arkadaşlarıyla bir ekip kurmuştur.
2013 yılında, yapay zekâyı nicel ticaretle entegre etmek için Hangzhou Yakebi Yatırım Yönetimi Co. Ltd.'yi kurmuş, ardından 2015'te Zhejiang Jiuzhang Varlık Yönetimi Co. Ltd.'yi hayata geçirmiştir. 2016 yılında, Ningbo High-Flyer Nicel Yatırım Yönetimi Ortaklığı'nı kurarak matematik ve yapay zekâ temelli yatırım stratejileri geliştirmiştir.
2019'da, yapay zekâ algoritmaları ve temel uygulamaları üzerine odaklanan High-Flyer AI'yı kurmuştur. Aynı yıl, High-Flyer'ın yönetimi altındaki varlıkların toplamı 10 milyar yuanı aşmıştır.
2023 yılında, yapay genel zekâ geliştirme hedefiyle DeepSeek'i kurmuş ve şirketin CEO'su olmuştur. DeepSeek, sınırlı kaynaklarla ve düşük maliyetle geliştirdiği açık kaynaklı büyük dil modelleriyle dikkat çekmektedir.
Liang Wenfeng, Çin'de yapay zekâ alanındaki yenilikçi çalışmalarıyla tanınmakta ve ülkenin teknoloji sektöründe önemli bir figür olarak kabul edilmektedir.