1985 yılında Guangdong eyaleti doğan Liang Wenfeng, Çinli bir girişimci, yüksek riskli niceliksel yatırım fonu High-Flyer'ın kurucu ortağı ve aynı zamanda bir yapay zeka şirketi olan DeepSeek'in kurucusu ve CEO'sudur. İşte Liang Wenfeng hayatı, biyografisi ve kariyeri hakkında bilgiler.