SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yapılan Temmuz 2024 ara zammı sonrası, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlendi. Bu artışla birlikte, Temmuz ayında emekli maaş farkı olarak 2 bin 500 TL ödeme yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu zam farklarının ödenecek tarihlerini açıkladı. Peki, emekli maaş farkları ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte, 2024 en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL zam farkı ödeme tarihleri hakkında detaylar...
En düşük emekli maaşına yapılan 2 bin 500 TL’lik zam, Resmi Gazete’nin 2 Ağustos tarihli sayısında yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Temmuz ayında yürürlüğe giren yeni düzenleme ile en düşük emekli maaşı 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye yükseltildi. Bu artışla birlikte emekli maaş farkı ödemelerinin takvimi de belirlendi. Emekli maaş farklarının ne zaman yatırılacağı ve Temmuz ayı zammının hesaplara geçip geçmediği merak konusu. Konu hakkında son dakika açıklaması geldi.
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
SGK'dan yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı tutarının 2024 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli maaşının 12 bin 500 lira olmasıyla birlikte Temmuz ayından itibaren oluşan zammın farkı 7 Ağustos tarihinde hesaplara geçecek.
ZAM FARKLARI NASIL ALINACAK?
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Buna göre aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 1. grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,
1. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında,
2. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı tutarında tahakkuk ettirilmiştir.
Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar liradır."
4A,4B,4C EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ VE TARİHİ
Bağ-Kur, SSK tek bir kurum çatısı altında toplanmasına rağmen ödeme günleri, bağlı olunan kuruma göre değişiyor.
Bağkur ve SSK emeklileri için ödeme gününün belirlenmesinde emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi dikkate alınıyor.
SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.
BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.
3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.