EMEKLİNİN ZAM HESABI BAŞTAN SONA DEĞİŞTİ: SSK ve Bağ-Kur'luya en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin Ocak ayında alacakları zam oranı belirlenirken, taban aylık artışına yönelik düzenlemeler de dikkat çekiyor. Mevcut tabloda en düşük emekli aylığı 12.500 TL olarak uygulanırken, yeni düzenleme ile kök aylığa eklenen zam oranının taban aylığa da yansıtılması formülü öne çıktı. Bu düzenleme ile emeklilerin maaşlarında daha dengeli bir artış sağlanması hedefleniyor. Çalışmalar, hem SSK ve Bağ-Kur hem de Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerin maaşlarını kapsayacak şekilde ilerliyor. Resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

1 /10 Yaklaşık 16 milyon emeklinin gözleri Ocak ayında yapılacak zammın oranında. Enflasyon oranları, emekli maaşlarındaki artışın belirleyicisi olurken, önümüzdeki hafta açıklanacak Kasım ayı enflasyon verisiyle birlikte zammın büyük ölçüde şekillenmesi bekleniyor. Zam oranını gösterecek 6 veriden 5'inin şu anda netleşmiş olması, emekli maaşlarındaki artışın yönünü daha da belirgin hale getiriyor.

2 /10 Emeklilerin Ocak Zammı İçin Kritik Tarihler ve Beklentiler Ocak ayında yapılacak zam, 16 milyon emekli için önemli bir dönüm noktası olacak. Enflasyon oranlarına dayalı olarak belirlenen artış, emeklilerin maaşlarını doğrudan etkileyecek. Ancak, tam kesin veriler 3 Ocak'ta açıklanacak.

3 /10 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise ek olarak yüzde 6'lık artışa eklenecek enflasyon farkını belirleyecek.

4 /10 Taban Aylıkta Artış İhtimali Emekli maaşlarındaki artış kök aylıklara yansıtılacak. Ancak, özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin durumunda, taban aylık ödemelerinin artırılması gündemde. Halen ek ödeme dahil 12 bin 500 liranın altında kalan emeklilere, Ocak ayında da 12 bin 500 lira ödemesi yapılacak.

5 /10 Ancak, taban aylık değişiklik göstermezse, bazı emeklilerin alacağı toplam ödeme artmayacak. Bu sorunu aşmak için, kök aylığa yansıtılacak zam oranının taban aylığa da yansıtılması gerektiği düşünülüyor.

6 /10 Tahminlere Göre Beklenen Zam Oranı Merkez Bankası'nın 2024 yılı için enflasyon tahmini yüzde 44 olarak belirlenmiş durumda. Bu tahmine göre, 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 15.45’lik bir artış olarak yansıyacak.

7 /10 Eğer bu artış taban aylıklara da yansıtılırsa, en düşük emekli maaşı 14 bin 431 liraya kadar yükselecek.

8 /10 Refah Payı İle Artan Maaşlar Ekonomistlerle yapılan beklenti anketlerine göre, 2024 yılı enflasyonu yüzde 43.5 ile 45.20 arasında tahmin ediliyor. Bu durumda, 2024’ün ikinci yarısındaki enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 15.04 ile 16.41 arasında bir artış olarak yansıyacak.

9 /10 Eğer bu artış taban aylık ödemelerine de yansıtılırsa, en düşük emekli maaşı 14 bin 380 ila 14 bin 551 lira arasında olacak.