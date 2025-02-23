Friedrich Merz, Almanya'nın önde gelen siyasetçilerinden biri olup, Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) üyesidir. 1955 doğumlu olan Merz, uzun yıllar Federal Meclis'te görev yapmış, özellikle ekonomik politikalar ve serbest piyasa reformları konusunda etkin bir rol oynamıştır. Hukuk eğitimi sonrasında siyasete atılan Merz, hem politik kariyerinde hem de özel olarak desteklenen çeşitli yönetim ve danışmanlık pozisyonlarında farklıdır. CDU içinde muhafazakar çizgiyi temsil eden Merz, partinin geleceği ve Almanya'nın ekonomik-politik yöntemler konusunda önemli görüşlere sahiptir. İşte Friedrich Merz’in hayatı ve siyasi kariyeri.

1 /5 Friedrich Merz (tam adıyla Joachim-Friedrich Martin Josef Merz, 11 Kasım 1955 tarihinde Brilon’de doğdu. Alman siyasetçi ve hukukçu.Henüz okuldayken CDU'ya katılan Friedrich Merz'in gözü hep siyasetteydi ve 1989'da Avrupa Parlamentosu'na (AP) seçildi. Ardından 1994'te milletvekili olduktan sonra iç siyasete geçti.

2 /5 Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) üyesi olan Merz, 2022 yılından bu yana CDU'nun federal başkanı ve CDU/CSU meclis grup başkanı olarak görev yapmaktadır. Bu görevleri kapsamında, 20. Alman Federal Meclisi'nde muhalefet lideri konumundadır.

3 /5 Merz, 1989-1994 yılları arasında Avrupa Parlamentosu üyesi olarak görev yaptı. 1994-2009 yılları arasında Federal Meclis'te milletvekilliği yapmış, 2000-2002 yılları arasında ise ilk kez CDU/CSU meclis grup başkanı olarak muhalefet lideri olmuştur. 2009 yılında siyasetten ayrılan Merz, lobicilik ve hukuk alanında çalışmıştır.

4 /5 2018 yılında siyasete geri dönen Merz, aynı yılın Aralık ayında ve Ocak 2021'de CDU parti liderliği için aday olmuş, ancak ilk iki girişiminde başarılı olamamıştır. 2021 federal seçimlerinde yeniden Federal Meclis üyesi olarak seçilen Merz, 2021'deki üçüncü denemesinde CDU'nun parti lideri olmuştur. Eylül 2024'te ise Birlik partileri (CDU/CSU) tarafından 2025 federal seçimleri için şansölye adayı olarak gösterilmiştir.