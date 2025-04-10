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Göksel Aşan kimdir? Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Göksel Aşan hayatı ve kariyeri

Göksel Aşan kimdir? Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Göksel Aşan hayatı ve kariyeri

09:4210/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Göksel Aşan kimdir?

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına yönelik yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı. Göksel Aşan, 24 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde 1987 yılında tamamladı. 1988-1998 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Göksel Aşan, doktora derecesini aldıktan sonra 1998 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. İşte Göksel Aşan’ın hayatı, biyografisi ve kariyeri.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı. Peki Göksel Aşan kimdir, nereli? İşte Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Göksel Aşan hayatı ve kariyeri.

GÖKSEL AŞAN KİMDİR?

24 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde 1987 yılında tamamladı. Bunun ardından İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde yüksek lisans eğitimini 1991 yılında tamamladı. Doktora eğitimini, 1991-1998 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi alanında tamamladı.

1988-1998 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Göksel Aşan, doktora derecesini aldıktan sonra 1998 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev aldı.

2008 yılında Doçent olan Göksel Aşan, 2017 yılında ise Prof. Dr. unvanını aldı. Uzun yıllar İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çeşitli görevlerde bulunan Göksel Aşan, Temmuz 2018’de İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı.

16 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına atandı. Göksel Aşan, 10 Nisan 2025 Resmi Gazete kararı ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı. 

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