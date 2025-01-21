Grand Kartal Otelin sahibi Mazhar Murtezaoğlu kimdir?

Avusturya'daki otellerden etkilenen Murtezaoğlu, burayı bir kayak merkezi haline getirmeyi amaçladı. 1998'de ise bugün yanan Grand Kartal Otel'i inşa etti.

Mazhar Murtezaoğlu’nun vefatından sonra oteli, kızı Emine Ergül ve damadı Halit Ergül'ün devraldığı belirtildi. Halit Ergül aynı zamanda Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı olarak görev yapıyor.