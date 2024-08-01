Halid Meşal, Filistinli siyasi lider ve Hamas'ın üst düzey yöneticilerindendir. 28 Mayıs 1956 tarihinde Batı Şeria'daki Ramallah yakınlarında dünyaya gelmiştir. 1967'deki Altı Gün Savaşı sonrasında ailesiyle birlikte Kuveyt'e göç etti. Halid Meşal'in Hayatı ve Biyografisi.
Meşal, Kuveyt Üniversitesi'nde fizik eğitimi almış ve burada Müslüman Kardeşler hareketiyle tanışarak siyasi kariyerine adım atmıştır. 1987 yılında Hamas'ın kuruluşunda yer almış ve bu organizasyonun lider kadrosunda önemli roller üstlenmiştir. 1996 yılında Amman'da Mossad ajanlarının düzenlediği suikast girişiminden sağ kurtulan Meşal, Hamas'ın siyasi bürosunun başına geçmiştir. İşte Halid Meşal'in Hayatı ve Biyografisi.
Halid Meşal kimdir?
Batı Şeria'da Ramallah'ın kuzeyindeki Silvad köyünde doğdu. 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda İsrail'in Batı Şeria'yı işgal etmesinden sonra ailesiyle beraber Kuveyt'e göç etti. Kuveyt Üniversitesi'nde fizik öğrenimi gördü.
Öğrenciliği sırasında yürüttüğü öğrenci liderliği ile Yaser Arafat ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Filistin Sorunu'ndaki üstünlüğüne karşı çıktı. Bu amaca yönelik olarak Filistinli Öğrenciler Birliği adlı öğrenci grubunun liderliği için El Fetih'le rekabet eden İslamcı Hak Bloğunu kurdu. 1980'de evlendi yedi çocuğu oldu.
1983'te Filistin İslami hareketinin bir Arap ülkesinde kapalı bir toplantı yaptı. Batı Şeria, Gazze Şeridi ve sürgünde yaşayan Filistinli mültecilerin katıldığı toplantı Hamas'ın kuruluşu yolunda bir kilometretaşı oldu.
Meşal 1984'te eğitimini tamamladıktan sonra yaşamını tamamen Filistin İslami hareketinin oluşturulmasına atadı. 1987'de Hamas'ın kurulmasından sonra örgütün Kuveyt temsilciliğini üstlendi.
1991'de Kuveyt'ten Ürdün'e taşındı. Eylül 1997'de İsrail gizli servisi Mossad'ın düzenlediği bir suikast girişimini atlattı. Ürdün'ün 1999'da Hamas liderliğini ülkeden çıkarmasından sonra Suriye'nin başkenti Şam'a geçti.
2012 Arap baharıyla karışan Şam'ı da terkeden Halid Meşal, Katar'da yaşamaktadır. Halid Meşal çeşitli zamanlarda Türkiye'ye gelerek Filistin meselesi hakkında konuşmalar yapmaktadır.
2004'te Hamas lideri Şeyh Ahmed Yasin'nin İsrail tarafından düzenlenen bir füze saldırısında şehit edilmesinden sonra yerini alan Abdülaziz El Rantisi'nin Meşal'ın halef olarak seçildiğini açıkladı.