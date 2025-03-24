Hasan Akgün, 1955 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul'da tamamladı. 1974 senesinde üniversite eğitimiyle birlikte Sefaköy Belediyesi'nde siyasi hayatına başladı. 1977 senesinde Sefaköy Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı oldu. 1994 yılında Büyükçekmece Belediye Başkanı seçilen Hasan Akgün, o tarihten bu yana aralıksız olarak bu görevini sürdürmekte. İşte Hasan Akgün'ün siyasi hayatı ve biyografisi

1 /5 Hasan Akgün, Trabzon'un Araklı ilçesinde doğdu. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ilkokul eğitimini tamamladı. Ortaokul eğitimini ise Florya Şenlikköy Ortaokulu’nda sürdürdü. Akgün, 1979 yılında İstanbul Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan mezun oldu.

2 /5 Hasan Akgün, 1975-1980 yılları arasında Sefaköy (Küçükçekmece) Belediyesi’nde Yazı İşleri Müdürü ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

3 /5 1979-1988 yılları arasında Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde “Şehircilik ve Belediyelerin Yönetimi” programına katıldı. Akgün, 1981 yılında İstanbul Belediyesi Küçükçekmece Bölge Belediye Şube Müdürlüğü’nün kurucuları arasında yer aldı.

4 /5 Akgün, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde hazırladığı “Belediyelerin Evrensel Gelişimi ve Bütçelerinin Analizi” adlı yüksek lisans tezini, 1996 yılında ise “Kentsel Gelişme Sürecinde Büyükçekmece” başlıklı doktora tezini tamamladı.