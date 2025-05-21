Hasan Toktaş, 1971 yılında Trabzon'da doğmuş bir harita mühendisi ve siyasetçidir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra, 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Üç yıl boyunca kamu kurumlarında mühendis olarak görev yaptı. 2017 yılında İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu'nda yer alarak bu partiye katıldı. İşte Hasan Toktaş hayatı, biyografisi ve siyasi hayatı.

1 /4 Hasan Toktaş, 1971 yılında Trabzon'da doğmuş bir mühendis ve siyasetçidir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra, yükseköğrenimini İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nde yapmıştır. Kariyerine kamu kurumlarında mühendis olarak başlamış ve 3 yıl bu görevi sürdürmüştür. Daha sonra Bursa'nın Gemlik ilçesinde kendi Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu'nu açarak çalışma hayatını sürdürmüştür.

2 /4 Hasan Toktaş hangi partide? Hasan Toktaş’ın siyaset hayatı Siyasi hayatına Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) başladı. 1999-2007 yılları arasında MHP İnegöl İlçe Başkanlığı, 2007-2010 yılları arasında Bursa İl Başkan Yardımcılığı, 2012-2015 yılları arasında ise Bursa İl Başkanlığı yaptı. 2007, 2011, 2015 genel seçimlerine MHP Bursa milletvekili adayı olarak katıldı.

3 /4 2017'de İYİ Parti Kurucular Kurulunda yer aldı. 2020'de İYİ Parti Genel İdare Kuruluna seçildi. 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti Bursa 2. bölge milletvekili adayı oldu.