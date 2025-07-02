Kokoskov, NCAA Division I'de takım çalıştıran ilk Avrupalı ve NBA'de Amerikalı olmayan ilk yardımcı antrenör oldu. 2004 yılında, NBA şampiyonluğu kazanan ilk Amerikalı olmayan yardımcı antrenör ve NBA All-Star Maçı kadrosunda görev yapan ilk Amerikalı olmayan antrenör oldu. Aynı zamanda Kuzey Amerika dışında doğup büyüyen ve NBA'de baş antrenör olarak işe alınan ilk başantrenör oldu.