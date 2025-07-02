Igor Kokoskov, Sırp basketbol antrenörüdür. 17 Aralık 1971'de Belgrad, Sırbistan'da doğmuştur. Igor Kokoskov, basketbolculuk kariyeri geçirdiği bir trafik kazası nedeniyle kısa sürmüş olsa da, genç yaşta antrenörlüğe adım atarak önemli başarılara imza atmıştır. Kokoskov, Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirildi. Kokoskov, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe Beko'nun başantrenörlüğünü üstlenmişti. İşte Igor Kokoskov’un hayatı ve basketbol kariyeri.
Igor Kokoskov, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe Beko'nun başantrenörlüğünü üstlenmişti. Gürcistan, Slovenya ve Sırbistan milli takımları ile NBA ekibi Phoenix Suns'ta başantrenörlük yapan Igor Kokoskov, 2000 yılından bu yana birçok NBA temsilcisinin teknik ekibinde de yer aldı. İşte Igor Kokoskov’un hayatı ve basketbol kariyeri.
Igor Kokoskov kimdir?
Igor Kokoskov, 17 Aralık 1971 tarihinde Belgrad’a doğdu. Sırp basketbol antrenörüdür. National Basketball Association (NBA) ekiplerinden Atlanta Hawks'ın yardımcı antrenörüdür. Kokoskov, 19 yıl boyunca NBA'de yardımcı antrenör olarak çalıştı ve kısa bir süre Phoenix Suns'ta başantrenörlük yaptı. Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague ekiplerinden Fenerbahçe'de bir sezon başantrenörlük yaptıktan sonra 2021'de NBA'e döndü ve Dallas Mavericks'te yardımcı antrenör oldu.
Kokoskov, NCAA Division I'de takım çalıştıran ilk Avrupalı ve NBA'de Amerikalı olmayan ilk yardımcı antrenör oldu. 2004 yılında, NBA şampiyonluğu kazanan ilk Amerikalı olmayan yardımcı antrenör ve NBA All-Star Maçı kadrosunda görev yapan ilk Amerikalı olmayan antrenör oldu. Aynı zamanda Kuzey Amerika dışında doğup büyüyen ve NBA'de baş antrenör olarak işe alınan ilk başantrenör oldu.
2004 ve 2005'te Sırbistan-Karadağ millî takımında başarılı başantrenör Željko Obradović'in yardımcısı olarak görev aldı. 2017 yılında Slovenya millî basketbol takımı ile 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı kazandı. 2019'dan 2021'e kadar Sırbistan millî basketbol takımını çalıştırmaktadır.
Igor Kokoskov antrenörlük kariyeri
1992-1994 OKK Beograd (altyapı)
1994-1995 OKK Beograd (asistan)
1995-1996 OKK Beograd
1996-1997 Partizan (altyapı)
1999-2000 Missouri (asistan)
2000-2003 Los Angeles Clippers (asistan)
2003-2008 Detroit Pistons (asistan)
2004-2005 Sırbistan-Karadağ (asistan)
2008-2015 Gürcistan
2008-2013 Phoenix Suns (asistan)
2013-2014 Cleveland Cavaliers (asistan)
2015 Orlando Magic (asistan)
2015-2018 Utah Jazz (asistan)
2016-2017 Slovenya
2018-2019 Phoenix Suns
2019-2020 Sacramento Kings (asistan)
2019-2021 Sırbistan
2020-2021 Fenerbahçe
2021-2022 Dallas Mavericks (asistan)
2022-2023 Brooklyn Nets (asistan)
2023-2025 Atlanta Hawks (asistan)