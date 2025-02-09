Kaymakam Enes Emircan Buyuran Zara kakyakamıdır. Enes Emircan Buyuran, 1992 yılında İzmir'de doğdu. 2016 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Enes Emircan Buyuran, 2019 yılında kaymakamlık Sınavını kazanarak 2020 yılında meslek hayatına başladı. Peki Enes Emircan Buyuran kimdir, nereli, nerede görevler yaptı?
Enes Emircan Buyuran, 1992 yılında İzmir'de doğmuştur. Enes Emircan Buyuran, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı.
2016 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. 2019 yılında İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği Kaymakamlık Sınavı'nı kazanarak 2020 yılında meslek hayatına başladı.
Buyuran, kariyeri boyunca Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesi ve Kayseri'nin Develi ilçesinde kaymakamlık görevlerinde bulundu.
18 Eylül 2023 tarihli İçişleri Bakanlığı onayı ile Sivas'ın Zara ilçesine atanmış ve 26 Ocak 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Zara Kaymakamı olarak resmen göreve başladı.
İzmir’de doğup büyüyen ve Sivas’ın Zara ilçesine atanan Kaymakam Enes Emircan Buyuran’ın anlattığı kar anısı yürekleri ısıttı.
Enes Emircan Buyuran’ın, "Ben İlkokulu ve Liseyi İzmir’de okudum. Ben İzmir’deyken Allah’a hep dua ederdim. Derdim ki ‘Allah’ım, bir kar yağsın da oyun oynayalım’ derdim. Sonra Kaymakam oldum Zara’ya geldim. Şimdi de Allah’a dua ediyorum, ‘Allah’ım kar yağdırma da yollar kapanmasın’ diye" sözleri, büyük ilgi topladı.
Kaymakamın yürek ısıtan videosunu paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sevgili Kaymakamım hem çocukken hem de kaymakam olduktan sonra ettiğin dua bu soğuk kış gününde içimizi ısıttı" ifadelerine yer verdi.