Kyle Leonardus Walker-Peters, 13 Nisan 1997'de Londra, İngiltere'de doğmuş bir futbolcudur. 27 yaşında olan Walker-Peters, sağ bek pozisyonunda görev yapmaktadır. İşte Kyle Walker-Peters’in hayatı, özgeçmişi ve futbol kariyeri.
Kyle Leonardus Walker-Peters, 13 Nisan 1997 tarihinde Londra’da doğdu. Sağ bek pozisyonunda görev yapan İngiliz profesyonel futbolcudur.
Futbol kariyerine Tottenham Hotspur altyapısında başlamış ve 2015-2020 yılları arasında bu kulüpte forma giymiştir. 2020 yılında Southampton'a kiralık olarak transfer olmuş, ardından aynı yıl bu takıma kalıcı olarak katılmıştır. 2022 yılında İngiltere milli takımıyla iki kez sahaya çıkmıştır.
Walker-Peters, Southampton formasıyla Premier Lig'de 135 maçta görev almış, bu süreçte 2 gol ve 11 asistlik performans sergilemiştir. 2024-2025 sezonunda ise 21 maçta 2 asist yapmıştır.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan oyuncunun sözleşmesi Haziran 2025'te sona ermektedir.
Kyle Walker-Peters Kulüp Bilgileri
Kulübü: Southampton
Numarası: 2
Kyle Walker-Peters Altyapı Kariyeri
2013-2017 - Tottenham Hotspur
Kyle Walker-Peters Profesyonel Kariyeri
2017-2020: Tottenham Hotspur (12 maç, 0 gol)
2020- : Southampton (83 maç, 2 gol)
Toplam: 95 maç, 2 gol
Kyle Walker-Peters Milli Takım Kariyeri
2014-2015: İngiltere U-18 (6 maç, 0 gol)
2015-2016: İngiltere U-19 (12 maç, 0 gol)
2016-2017: İngiltere U-20 (10 maç, 0 gol)
2017-2019: İngiltere U-21 (9 maç, 0 gol)
2022- : İngiltere (2 maç, 0 gol)