Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Kimdir
Kyle Walker-Peters kimdir?

Kyle Walker-Peters kimdir?

13:3128/01/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Kyle Walker-Peters kimdir?</p>
Kyle Walker-Peters kimdir?

Kyle Leonardus Walker-Peters, 13 Nisan 1997'de Londra, İngiltere'de doğmuş bir futbolcudur. 27 yaşında olan Walker-Peters, sağ bek pozisyonunda görev yapmaktadır. İşte Kyle Walker-Peters’in hayatı, özgeçmişi ve futbol kariyeri.

Kyle Leonardus Walker-Peters, 13 Nisan 1997 tarihinde Londra’da doğdu. Sağ bek pozisyonunda görev yapan İngiliz profesyonel futbolcudur.

Futbol kariyerine Tottenham Hotspur altyapısında başlamış ve 2015-2020 yılları arasında bu kulüpte forma giymiştir. 2020 yılında Southampton'a kiralık olarak transfer olmuş, ardından aynı yıl bu takıma kalıcı olarak katılmıştır. 2022 yılında İngiltere milli takımıyla iki kez sahaya çıkmıştır. 

Walker-Peters, Southampton formasıyla Premier Lig'de 135 maçta görev almış, bu süreçte 2 gol ve 11 asistlik performans sergilemiştir. 2024-2025 sezonunda ise 21 maçta 2 asist yapmıştır.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan oyuncunun sözleşmesi Haziran 2025'te sona ermektedir.

Kyle Walker-Peters Kulüp Bilgileri

Kulübü: Southampton

Numarası: 2


Kyle Walker-Peters Altyapı Kariyeri

2013-2017 - Tottenham Hotspur


Kyle Walker-Peters Profesyonel Kariyeri

2017-2020: Tottenham Hotspur (12 maç, 0 gol)

2020- : Southampton (83 maç, 2 gol)

Toplam: 95 maç, 2 gol


Kyle Walker-Peters Milli Takım Kariyeri

2014-2015: İngiltere U-18 (6 maç, 0 gol)

2015-2016: İngiltere U-19 (12 maç, 0 gol)

2016-2017: İngiltere U-20 (10 maç, 0 gol)

2017-2019: İngiltere U-21 (9 maç, 0 gol)

2022- : İngiltere (2 maç, 0 gol)

#Kyle Walker-Peters
#Kyle Walker-Peters Galatasaray
#Kyle Walker-Peters transferi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Deepseek ücretli mi ücretsiz mi Türkiye'de kullanılabiliyor mu?