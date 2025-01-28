Futbol kariyerine Tottenham Hotspur altyapısında başlamış ve 2015-2020 yılları arasında bu kulüpte forma giymiştir. 2020 yılında Southampton'a kiralık olarak transfer olmuş, ardından aynı yıl bu takıma kalıcı olarak katılmıştır. 2022 yılında İngiltere milli takımıyla iki kez sahaya çıkmıştır.