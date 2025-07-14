Lucas Beltran, 29 Mart 2001 tarihinde Arjantin'in Córdoba şehrinde doğmuş Arjantinli profesyonel bir futbolcudur. Forvet mevkisinde görev yapmaktadır ve sağ ayağını kullanır. Lucas Beltrán'ın futbol kariyeri, Arjantin'in önemli kulüplerinden River Plate altyapısında başladı. Burada gösterdiği yetenekle kısa sürede dikkat çekti. İşte Lucas Beltran hayatı, biyografisi ve futbol kariyeri.
Lucas Beltran, 29 Mart 2001 tarihinde Arjantin'in Córdoba şehrinde doğdu. Profesyonel futbol kariyerine River Plate altyapısında başlayan Beltran, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekti.
Profesyonel kariyerine River Plate'te başlayan Lucas Beltran, genç yaşına rağmen A takımda forma şansı buldu. Gelişimi için 2021-2022 sezonunda CA Colón'a kiralık olarak gönderildi. Burada gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı ve önemli deneyimler kazandı.
2023 yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekiplerinden ACF Fiorentina'ya transfer olarak Avrupa kariyerine adım attı. Fiorentina'da santrfor ve zaman zaman on numara pozisyonlarında görev alabilen Beltrán, teknik kapasitesi, fiziksel direnci ve gol sezgisiyle öne çıkıyor.
İlk sezonunda (2024-2025) Fiorentina formasıyla 45'in üzerinde resmi maça çıkarak 6 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.