Profesyonel kariyerine River Plate'te başlayan Lucas Beltran, genç yaşına rağmen A takımda forma şansı buldu. Gelişimi için 2021-2022 sezonunda CA Colón'a kiralık olarak gönderildi. Burada gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı ve önemli deneyimler kazandı.