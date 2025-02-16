Lucas Estella Perri, 10 Aralık 1997 tarihinde Brezilya'nın Campinas şehrinde doğmuş bir futbol kalecisidir. Futbol kariyerine Ponte Preta altyapısında başlayan Perri, 2013 yılında São Paulo FC'ye transfer oldu ve burada profesyonel sözleşme imzaladı. İşte Lucas Perri’nin hayatı ve futbol kariyeri.
Lucas Estella Perri, 10 Aralık 1997 tarihinde doğdu. Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da kaleci olarak görev yapan Brezilyalı profesyonel futbolcudur. São Paulo'da yetişen oyuncu , 22 yaşına kadar A takımda ilk maçına çıkmadı ve nadiren forma giydi. Peki Lucas Perri hangi takımlarda oynadı?
Lucas Perri kimdir?
Lucas Estella Perri, 10 Aralık 1997 tarihinde Brezilya'nın Campinas şehrinde doğdu. 2019 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'a kiralanan Perri, burada resmi maç deneyimi yaşamadı. 2022 yılında ise Náutico takımına kiralanarak düzenli forma şansı buldu ve aynı yıl Botafogo'ya transfer oldu.
Botafogo'daki başarılı performansının ardından, Ocak 2024'te Fransız kulübü Olympique Lyonnais (Lyon) ile 30 Haziran 2028'e kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Lyon'da, özellikle 2023-2024 sezonunda Coupe de France finaline kadar yükselen takımın önemli bir parçası oldu.
Perri, 1,97 m boyunda olup, güçlü fiziği ve refleksleriyle tanınmaktadır. 2023 yılında Brezilya milli takımına ilk kez davet edilerek uluslararası arenada da dikkat çekmiştir.
Eylül 2023'te Perri, Bolivya ve Peru'ya karşı oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçları için Brezilya milli takımına ilk çağrısını aldı.
Son dönemde, Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimaline karşılık, sarı-kırmızılı ekibin transfer listesinde ilk sırada yer alan isimlerden birinin Lucas Perri olduğu iddia edilmekte.