Botafogo'daki başarılı performansının ardından, Ocak 2024'te Fransız kulübü Olympique Lyonnais (Lyon) ile 30 Haziran 2028'e kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Lyon'da, özellikle 2023-2024 sezonunda Coupe de France finaline kadar yükselen takımın önemli bir parçası oldu.