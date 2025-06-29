Rus futbolunun parlayan yıldızlarından Matvey Kislyak, gelecek vadeden yetenekleriyle dikkat çekiyor ve Arda Güler'e benzetilen oyun stiliyle de sıkça gündeme geliyor. 26 Temmuz 2005 tarihinde Stary Oskol, Belgorod Oblast, Rusya'da dünyaya gelen Kislyak, henüz 19 yaşında olmasına rağmen, merkez orta saha pozisyonundaki olgun oyunuyla göz dolduruyor. Kariyerine altyapısından yetiştiği CSKA Moskova'da başlayan Matvey Kislyak hayatı ve futbol kariyeri.
Sağ ayağını etkili kullanan Matvey Kislyak, pas yeteneği, oyun kuruculuğu ve top sürme becerileriyle Arda Güler'in oyun tarzını anımsatıyor. Orta sahada hem defansif hem de ofansif görevleri üstlenebilen genç yetenek, enerjisi ve maç içindeki görüş açısıyla da öne çıkıyor.
Rusya Premier Ligi'nde düzenli olarak forma şansı bulan Matvey Kislyak, aynı zamanda Rusya Milli Takımı'nın da gelecekteki önemli isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Milli formayla 4 karşılaşmaya çıkan Kislyak, ülkesinin futbol geleceği için büyük umut vaat ediyor. Peki Matvey Kislyak kimdir? İşte Matvey Kislyak hayatı futbol kariyeri.
Matvey Kislyak kimdir?
Matvey Alekseyeviç Kislyak, 26 Temmuz 2005 yılında dünyaya geldi. CSKA Moskova ve Rusya millî futbol takımında ofansif orta saha olarak oynayan Rus futbolcudur.
Matvey Kislyak Kulüp kariyeri
Kislyak, CSKA Moskova formasıyla ilk maçına 26 Temmuz 2023'te Orenburg'a karşı oynanan Rusya Kupası maçında çıktı. CSKA formasıyla Rusya Premier Ligi'ndeki ilk maçına 24 Eylül 2023'te Rostov'a karşı çıktı.
Mart 2025'te Kislyak, Grenada ve Zambiya'ya karşı oynanan hazırlık maçları için ilk kez Rusya milli takımına çağrıldı. İlk maçına 19 Mart 2025'te Grenada'ya karşı çıktı.