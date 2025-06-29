Sağ ayağını etkili kullanan Matvey Kislyak, pas yeteneği, oyun kuruculuğu ve top sürme becerileriyle Arda Güler'in oyun tarzını anımsatıyor. Orta sahada hem defansif hem de ofansif görevleri üstlenebilen genç yetenek, enerjisi ve maç içindeki görüş açısıyla da öne çıkıyor.