İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Gelişmenin ardından "Murat Abbas kimdir, kaç yaşında, nerelidir?" soruları ile hayatı merak ediliyor. İşte Murat Abbas'ın biyografisi.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas hakkında adli kontrol kararı verilerek tahliye edildi.
MURAT ABBAS KİMDİR?
1969 yılında İstanbul'da doğan Murat Abbas, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. 1994'te BDO Denet'te denetim asistanı olarak çalışmaya başladı.
PWC, Bosch, Siemens, Profilo Grubu, Superonline, Ticketturk şirketlerinde finansal kontrolör ve finans müdürlüğü görevlerini üstlenen Abbas, 2014'te Zorlu Holding'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nden (PSM) sorumlu hissedar temsilcisi olarak çalışmaya başladı.
Mart 2015'te PSM Genel Müdürü olarak atanan Abbas, 6 senelik görevi boyunca kurumun kreatif, idari, organizasyon ve finans bölümlerinden sorumlu oldu.
Zorlu PSM Genel Müdürlüğü ile tanınan Abbas, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kültür AŞ’nin Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.
ETKİN PİŞMANLIK KAPSAMINDA İFADE VERDİ
Kararda, Abbas'ın üzerine atılı suçun niteliği, kanunda öngörülen cezanın miktarı ve mevcut delil durumunun dikkate alındığı kaydedildi.
İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Emre Serkan Bayraktar da adli kontrol şartıyal serbest bırakıldı.
Abbas, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları kapsamında Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheliyle birlikte gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.