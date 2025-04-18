ETKİN PİŞMANLIK KAPSAMINDA İFADE VERDİ





Kararda, Abbas'ın üzerine atılı suçun niteliği, kanunda öngörülen cezanın miktarı ve mevcut delil durumunun dikkate alındığı kaydedildi.

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Emre Serkan Bayraktar da adli kontrol şartıyal serbest bırakıldı.

Abbas, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları kapsamında Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheliyle birlikte gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.











