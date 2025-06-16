58 yaşında hayatını kaybeden Dr. Mustafa Savan Günay, kanseri tedavi etme konusunda 26 farklı çalışma yapmasıyla dikkat çekiyordu. Mayıs ayında yaptığı açıklamada “25 yıldır kanser neden oluyor diye uğraşıyorum. Sorunun çözümünü %75 itibariyle zaten çözdüm o nedenle Magna Lunacayı çıkardım… Bana yapmadıklarını bırakmadılar” demişti.





Ayrıca Günay aynı tarihlerde X’te “Kanserin çözümünü buldum, ömrüm yeterse tüm kanser türlerini bitireceğim” diye yazmıştı.



