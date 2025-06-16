Kanserle ilgili 26 çalışma yürüten emekli doktor Mustafa Savan Günay evinde ölü bulundu. Mustafa Savan Günay'ın vefatının ardından yaşamına dair bilgiler merak kazandı. Mustafa Savan Günay kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Mustafa Savan Günay'ın hayatına ilişkin bilgiler haberimizde.
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde yalnız yaşayan 58 yaşındaki emekli doktor, evinde ölü bulundu. Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Bulvarı’ndaki 7 katlı binanın 2’nci katında yaşayan Mustafa Savan Günay’dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Mustafa Savan Günay Kimdir?
1967 yılında Ankara'da doğan Savan Günay, ilköğrenimini Ankara Çankaya İlkokulu'nda, ortaokulu İzmir Türk Koleji'nde, liseyi ise Antalya Koleji'nde tamamladı. 1984 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girerek 1990 yılında Tıp Doktoru unvanını aldı.
Meslek hayatına Ankara Etimesgut Sağlık Grup Başkanlığı'nda başlayan Günay, Antalya Devlet Hastanesi'nde acil hekimliği yaptı. Ardından bir süre siyasette görev alarak bir partinin Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı ile dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı merhum Dr. Veysel Atasoy'un siyasi danışmanlığını üstlendi.
1994 yılında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başladığı uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra 1998'de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak Antalya Devlet Hastanesi'ne atandı. 2006 yılına kadar klinik şefliği görevini yürüttü. Bu tarihten sonra devlet memurluğundan ayrılarak özel sektörde çalıştı.
Sabah Gazetesi Akdeniz Eki'nde köşe yazarlığı, Eyilik TV ve VTV'de sağlık programları, şiir programları yapan Günay'ın yazdığı "Türk Bayrağı" şiiri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bazı birliklerinde motivasyon amaçlı kullanılmakta ve Cumhurbaşkanlığı arşivinde de yer almaktadır.
2020 yılında Eskişehir'e taşınan Günay, mesleki bilgisini daha geniş kitlelerle paylaşmak amacıyla yeni ürünler geliştirmeye başladı ve 2021 yılında kendi sağlık ithalat-ihracat şirketini kurdu. 33 yıllık meslek hayatında tıbbın yanı sıra medya, edebiyat ve girişimcilik alanlarında da aktif olarak rol aldı.
58 yaşında hayatını kaybeden Dr. Mustafa Savan Günay, kanseri tedavi etme konusunda 26 farklı çalışma yapmasıyla dikkat çekiyordu. Mayıs ayında yaptığı açıklamada “25 yıldır kanser neden oluyor diye uğraşıyorum. Sorunun çözümünü %75 itibariyle zaten çözdüm o nedenle Magna Lunacayı çıkardım… Bana yapmadıklarını bırakmadılar” demişti.
Ayrıca Günay aynı tarihlerde X’te “Kanserin çözümünü buldum, ömrüm yeterse tüm kanser türlerini bitireceğim” diye yazmıştı.
“MRNA” DEDİKLERİ EKSTRAKT BİR AŞI DEĞİL, BİZLER DE AŞI KARŞITI DEĞİLİZ”
Günay, plandemi sürecine ve aşı dayatmalarına karşı çıkmış; BionTech ve modernanın aşı diye pazarladıklarının bir mR1NA ekstraktı olduğunu öne sürmüştü.
Günay bu çıkışıyla “aşı” dayatması karşıtlarına hakaretamiz bir edayla söylenen “aşı karşıtı” lafının doğru olmadığını; çünkü karşı çıkılan şeyin aşı olmadığını savunmuştu.