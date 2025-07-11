2005 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde neonatoloji uzmanı olan Okumuş, 2006 yılında Teksas Çocuk Hastanesi (Houston-ABD), neonatoloji bölümünde gözlemci doktor olarak çalıştı. Dr. Okumuş, 2010 yılında Doçent ve 2015 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Profesör unvanı almış olup halen T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin öğretim üyesi kadrosunda yer almaktadır.

Prof. Dr. Nurullah Okumuş, 2011-2016 yılları arasında Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Hastane Yöneticisi olarak görev yaptı. Hastanenin ülkemizde çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında sayılı bir hastanesi olması ve özellikle Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin gelişmiş ülkeler düzeyinde hizmet vermesine öncülük etti.