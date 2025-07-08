"Altın Mikrofon" ve "Altın Kalem" ödüllerinin sahibidir. Müstear’lı Nikriz, Müstear’lı Hicaz ve Zirgüle’li Pençgâh adlı bileşik makamları musikiye kazandırmıştır. TRT repertuvarında yer alan birçok eseri ve şiiri vardır. “Bu Gece Kalıyorum” ve “İstanbul Ağlıyor” gibi albümleriyle tanınır.