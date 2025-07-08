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Onur Akay kimdir?

Onur Akay kimdir?

10:208/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Onur Akay, 28 Nisan 1977 tarihinde Ankara'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı, bestekâr, yazar, şair, sunucu olan Onur Akay, "Mahallenin Muhtarları" gibi dizilerde de oyunculuk yapmıştır. İşte Onur Akay'ın hayatı ve biyografisi

Onur Akay, 28 Nisan 1977 tarihinde Ankara’da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı, bestekâr, yazar, şair, sunucu ve oyuncudur.

İstanbul Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi'nde Türk müziği eğitimi almış; Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca, İsmail Hakkı Özkan ve Avni Anıl gibi önemli isimlerle çalışmıştır.

"Altın Mikrofon" ve "Altın Kalem" ödüllerinin sahibidir. Müstear’lı Nikriz, Müstear’lı Hicaz ve Zirgüle’li Pençgâh adlı bileşik makamları musikiye kazandırmıştır. TRT repertuvarında yer alan birçok eseri ve şiiri vardır. “Bu Gece Kalıyorum” ve “İstanbul Ağlıyor” gibi albümleriyle tanınır.

2020’de "Türk Musikisinde Makamların Oluşması ve Seyir Tekniği" adlı ders kitabını yayımlamıştır.

Radyo ve TV programları sunmuş, “Mahallenin Muhtarları” gibi dizilerde oyunculuk yapmıştır.

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